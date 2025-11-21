憂買房多年成「猛鬼社區」？專家揭避雷關鍵：這1招最直接

房產專家揭3大避免買到猛鬼社區關鍵。示意圖／photoac

即將拆除的西寧國宅自1982年落成至今，發生多起非自然離世事件，成全台知名「猛鬼大樓」，然而若發生命案，不僅觀感不佳，房價也會下跌；對此房產專家何世昌分享3大關鍵，避免買到猛鬼社區。

房產專家何世昌指出，事實上「猛鬼社區」的關鍵，「在人不在鬼」，以下3關鍵幫助避開雷點：

挑選門禁管理嚴格的住宅大樓

何世昌指出，許多成為猛鬼大樓原因，源頭幾乎來自管理不佳、門禁鬆弛，以住宅混合大樓為例，出入大樓人員混雜，路人甲可能隨意進入社區、暢通無阻跑到頂樓做出憾事；且依照台灣都市計畫法規範，住宅混合大樓多劃定在路寬的主幹道兩側，而商業區容積率高，必然蓋成高樓大廈，一旦從頂樓下來就難以挽回，如像萬華西寧國宅、中山區錦新大樓就是此類情況。

廣告 廣告

當僅有一樓為店面，或是無店面之純住宅大樓，社區警衛可以容易分辨出住戶，在「人眼雷達」下也能擋下、盤問可疑人士，進而減少意外發生；因此買房前必須打聽、甚或親自測試門禁情況，作為是否買在該社區的評估依據。

不買戶數過多、全小套房社區

戶數越多的社區，發生問題的次數較多，就容易被外界貼標籤，何世昌舉例，當50戶的社區有1戶發生憾事，發生率為2％，以屋齡相同但有500戶的社區相比，若有4戶發生憾事，發生率0.8％，雖然500戶大社區發生率較低，但次數較多，容易產生「發生好幾次」負面觀感。

另外，全小套房社區通常戶數通常較多，出入相較複雜，再加上情感糾葛等因素，發生問題的機率就會提高，建議若在非買小套房不可之下，可選擇規劃1至3房或1至4房的社區。

買較貴的社區

「千金買厝，萬金買厝邊」何世昌表示，用房價來篩選鄰居，以及繳更高的管理費來提升管理品質，是避開猛鬼大樓「最直接的方式」，畢竟「錢可以解決很多事」，除非遇到錢無法解決的事，才會走上不歸路。

何世昌強調，幾乎所有的「猛鬼社區」，都是「缺乏管理」或「管理欠妥」所導致；因此購屋前除考慮口袋深度，也需檢視社區安全管理、住戶素質。



回到原文

更多鏡報報導

81歲嬤工作66年還在打工！她曝從沒為退休存錢 唯一後悔是「這件事」

印度低價能取代日本水產？中國網友超怕：鞋服也不敢買

國營鐵飯碗還香嗎？台電員工揭「5大慘況」…拼3年決定登出：真的受夠了