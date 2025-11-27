憂賴追加1.25兆國防預算 馬英九：形同宣布台灣進入準戰爭狀態

前總統馬英九對總統賴清德再度提出呼籲。 圖：林昀真／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨宣布，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》及預算規畫，預計未來8年內共投入1兆2500億元經費，更提及中國北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標。前總統馬英九今（27日）則發聲，看到賴總統這些舉措，只覺得賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。

馬英九表示，他感覺很悲哀，他曾任中華民國總統，在他任內，兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了23項協議，包括：兩岸經濟協議架構（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利，而他們當時的國防預算僅賴清德政府的五分之一，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。

「到底出了什麼事？」馬英九直言，他覺得賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題，賴清德完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體台灣人民來承受。

馬英九也掉，先前他曾批評日本首相高市早苗的躁進言行，不符合台灣人利益，也違反美日安保架構，賴清德政府不該盲目捲入。果然，美國總統川普與中國領導人習近平通話後，致電高市早苗，高市馬上宣布「日本沒有立場認定台灣地位」，足證他先前擔心的沒有錯，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴清德對局勢判斷有誤。

馬英九呼籲，賴清德一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。否則，花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平。只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。

馬英九更喊話：「賴清德，看看你不斷推崇的高市首相，接到川普總統的電話後，昨天對台灣議題說法和態度丕變，還沒體認到台灣在國際局勢上的艱難處境嗎？靠人不如靠己，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩包括我在內的民間人士奔走，藉著各領域的交流，希望維持兩岸人民之間的善意，為兩岸和平留一線生機。難道賴總統連這些僅存的善意橋梁都要砍斷嗎？」

馬英九強調，他要鄭重呼籲，如果立法院沒有廢除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸人民關係條例），民間進行兩岸交流，合憲合法，而且有助於降低緊張，符合台灣老百姓利益。請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。

