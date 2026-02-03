憂軍購卡關成國共政治籌碼 綠委：美軍委會主席示警時點不尋常

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨重啟「國共論壇」引發各界關注，與此同時，立法院內多項國防相關預算與軍購案仍未付委審查。民進黨立委李坤城與民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（3）日受訪時，分別對軍購特別條例卡關、國共論壇政治風險，以及美方近期釋出的明確訊號提出看法。

李坤城指出，目前最令人憂心的情況是，軍購特別條例至今尚未完成付委審查，包括國防部約新台幣718億元的「新興計畫」等重要預算，也仍停留在未複委階段，但同一時間，卻看到國民黨相關人士赴中國大陸舉辦所謂的國共論壇智庫交流活動。

李坤城表示，更令人擔憂的是，接下來甚至可能出現中國全國政協副主席層級的會見。他直言，社會最擔心的情境，是國民黨主席鄭麗文手中握著軍購特別條例與國防預算，將其作為「門票」前往會見習近平，這樣的政治代價，對台灣人民而言實在過於沉重。

李坤城也提到，總統賴清德今日將召開記者會指出，當台灣對中國的經濟依賴持續下降，「把雞蛋放在中國籃子裡的比例越來越少」，反而讓台灣的經濟表現持續提升，無論是人均GDP或股市表現，都顯示「脫中」帶來正向成果。

他進一步警告國民黨，不應藉由國共論壇簽署任何政治性協議，相關行為恐已違反《兩岸人民關係條例》，更不應再試圖透過論壇，拉近台灣與中國的經濟依附關係。李坤城指出，馬英九執政時期推動的經濟路線已被證明成效有限，相較之下，民進黨執政下，無論是蔡英文或賴清德，皆已達成過去國民黨未能實現的經濟成績。

吳思瑤則指出，美國參議院軍事委員會主席Roger Wicker近日在個人社群平台發文，公開對台灣在野黨削減國防預算、削弱台灣防衛能力表達不解，並明確向台灣在野黨喊話，強調台美軍購合作具有迫切必要性。

吳思瑤認為，特別值得注意的是，Roger Wicker選擇在國共論壇即將進行的時間點發文，顯示美方可能已預判，中國正透過與國民黨的所謂交流，持續施加政治壓力，企圖影響國民黨在國會中阻擋軍購與國安相關預算。

她指出，重量級的美國參議院軍委會主席，在此關鍵時刻提出示警，正好對應國際社會持續挺台的立場，也突顯出台灣在野黨為何反而選擇靠攏中國、阻礙自身國家安全的問題。

吳思瑤強調，從Roger Wicker的發文時機與內容，可清楚看出美方釋出的明確訊息，即對「中國擋軍購」說不，也對「中國透過在台協力者、由國民黨反軍購」的行徑說不。

針對外界關注國民黨台中市長盧秀燕可能訪美一事，吳思瑤表示，民進黨樂見國民黨與美方多加接觸，也注意到美國在台協會（AIT）處長谷立言持續奔走溝通。

吳思瑤指出，若盧秀燕能透過訪美行程，進一步理解台美軍購合作需求，以及供應鏈與AI關鍵產業的合作方向，對台灣而言都是正面發展。她也期盼，透過與國際社會更多互動，讓國民黨理解台美在軍事與經貿層面的合作，是台灣不可或缺的戰略選項。

她最後呼籲，國民黨不應只把目光放在中國，也應傾聽世界的聲音，正視國際社會挺台、反中的集體行動。

