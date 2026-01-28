憂遭川普懲罰關稅25% 陳素月：勿讓台灣成下一個南韓 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

美國總統川普27日宣布，因南韓國會政爭「拒審協議」，讓川普認定韓方無意履行承諾，直接將關稅從15%調升至25%。立委陳素月表示，台灣同樣拿到15%的空間，喊話在野黨務必速審、速過，不要讓台灣成為下一個南韓。

「25%的慘痛代價，我們付不起！」陳素月以南韓為例，即便實施日期未定，但業界估算，若25%關稅落地，光是現代汽車與起亞，2026年損失恐達5兆韓元（約台幣1202億）。她認為，這背後的國際訊號不是只砍給南韓看，而是向所有以為可以拖延的盟友示警，包括台灣在內。

廣告 廣告

陳素月表示，日前執政團隊扛住巨大壓力，成功談下對美關稅，即「15%且不疊加」的漂亮成績，為台灣守住了經濟防線，多位跨產、學界都給予高度評價。台股隨即突破3萬2千點，這證明市場與企業是高度肯定的；而中國氣得跳腳，更證明我們做對了。

陳素月進一步說，賴清德總統接受媒體專訪時，也語重心長地坦言「希望不要有變數」，同時也示警在野黨若讓政黨利益超過國家利益，採取「焦土政策」推翻談判成果，對經濟的衝擊會非常大。

陳素月指出，南韓因為國會拒審協議，單一產業很可能就損失1200億台幣；台灣如果因為在野黨惡意杯葛，將讓談判團隊沒日沒夜的心血付諸流水，且會讓產業遭受重大打擊與巨大的經濟損失。

陳素月也鄭重呼籲在野黨，面對攸關國家經濟重要發展的協議，當送進立法院後，請不要耽擱，務必速審、速過，不要當歷史的罪人。

全國商業總會理事長許舒博認為，台灣的國會假使針對台美關稅一直不簽訂，或者不通過的狀態之下，也有可能再回到25%，甚至還回到原來的架構，屆時產業界與就業市場將受到衝擊，應儘快進行實質審議。他強調，重大經貿議題應回到立法院公開討論，若完全阻擋審議，最終反作用力將影響在野黨。

照片來源：取自陳素月臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台中市長藍營誰出線？ 江啟臣：以民為本、繼續努力

川普懲罰韓國「關稅調回25%」 何欣純：產業無顏色、盼各界支持台15%

【文章轉載請註明出處】