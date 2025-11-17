憂選台北市長遭抹黑「負面聲量外溢」 沈伯洋：戰士沒有選擇戰場的權利

記者陳思妤／台北報導

民進黨由誰出戰2026台北市長選戰備受關注，聯電創辦人曹興誠力薦民進黨立委沈伯洋。不過，沈伯洋今（17）日坦言，黨中央完全沒有跟他接觸，而且他認為自己是藍白的大標靶，如果參選一直被抹黑又沒有守住，負面聲量一定會外溢到其他縣市。但他強調，「戰士沒有選擇戰場的權利，就像我沒有辦法選擇中國要不要通緝我」，如果人民託付或黨要做什麼，他都是全力以赴。

對於曹興誠力薦他選台北市長，沈伯洋今天接受《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，他坦言曹興誠有跟他提過，但他因為還在國會，所以就專心在自己的位子。他也認了，若是自己參選的最大缺點是，他已經是藍白大標靶，藍白會覺得太好了，這樣的人出來可以一直攻。

沈伯洋說，台北是媒體焦點，需要帶動其他地方選情，若是一直被攻擊，又沒有守住，就是害到宜蘭、新北、桃園，甚至是中南部選情。沈伯洋也強調，民進黨2026還是有氣勢，有很好的候選人，選舉是要有戰略目標，戰略目標一但有了，大家就是往戰略目標邁進，相信選對會會做出判斷。

不過，沈伯洋透露，目前黨內沒有找他溝通，他對選舉絕對沒有其他人了解，但從他的角度，現在整個國家都是在作戰，「戰士很難選擇自己的…我覺得戰士不容易選擇自己的戰場」。周玉蔻追問，所以如果黨中央做決定了不會否決？沈伯洋說，「就是看他們怎麼做我就怎麼做，我的態度就這樣」。

但是，沈伯洋也稱讚壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農非常優秀，要選台北市也沒問題，只是戰略上，之前是不攻擊對方，以政見為主，但吳怡農一定會在過程中學習，選戰模式只要稍微改變一下，還是有機會，形象、學歷都很好。

沈伯洋直言，選舉還很長，但要趕快整合是真的，但他最擔心是中國介選，這是他永遠最擔心的事情，地方選舉干預比總統選舉簡單，因為票較少，且議員本來就是中國接觸重點。

沈伯洋接受媒體訪問時也指出，自己是藍白大標把，藍營很多說太好了叫他出來選，其實目的就是可以延續從2024開始選舉的攻擊模式，一直去抹黑，如果作為候選人一直被抹黑又沒有守住，負面聲量一定會外溢到其他縣市，反而會影響到整體選舉，所以必須要特別謹慎。

「戰士沒有選擇戰場的權利，就像我沒有辦法選擇中國要不要通緝我」，沈伯洋強調，所以不管是人民託付，或是今天黨要做什麼，「基本上我們都是全力以赴」，現在人民政黨票給民進黨，就是希望他做好國安跟國防，所以現階段外交、國防跟國安就是他要認真做的事情，不會去思考下一步。他也說，目前黨中央完全沒有跟他接觸，也可能是他人都在國外，最近都在拚外交。

