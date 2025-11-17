憂鄭麗文急速往統派靠攏？ 蕭旭岑：國民黨站在主流民意的一方

黨內不少人憂心鄭麗文路線「急速往統派靠攏」，蕭旭岑指出，國民黨是站在主流民意的一方，想參選的黨內同志也應該朝這方向思考，就能抬頭挺胸。（圖：馬英九基金會提供）

國民黨主席鄭麗文近來陸續發表重要談話、也輪番接待各國外賓，國民黨副主席蕭旭岑今天（17日）透露，包括美、日、德及新加坡駐台代表，近期拜訪鄭麗文時，對於鄭麗文提出兩岸可以對話溝通，都相當感興趣，認為有助維持台海和平與區域穩定。

蕭旭岑接受專訪談到自己剛被徵詢擔任副主席時人還在大陸，後來當他前往天津時，對岸就開始以「候任副主席」的規格接待他；另一名副主席張榮恭也獲邀與國台辦主任宋濤會面，在在都顯示大陸方面對新的國民黨團隊非常重視，也很重視兩岸關係。

至於陸委會是否可能因而「反制」雙城論壇？蕭旭岑說，目前還沒聽說，也不相信陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑會這麼做，就好像國民黨發展兩岸關係、民進黨在吃味一樣，今天國民黨與北市府努力協助總統賴清德穩定兩岸關係，如果陸委會還要「見笑轉生氣」反制雙城論壇，這是非常不智的事情。

蕭旭岑指出，自己協助鄭麗文讓黨務得以平穩下來，強調鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法、國民黨黨章與各項綱領；而中華民國憲法就是一中憲法，他說「只有回到憲法，包含一國兩區的規定，我們才能確保與中國有共同的政治基礎」。

而對於黨內不少人憂心鄭麗文路線「急速往統派靠攏」，蕭旭岑說，根據多項民調顯示，大部分民眾都支持兩岸應該繼續溝通，連美國在台協會AIT都轉達了相同的看法。現在確實只有國民黨有能力做到兩岸溝通，他說國民黨是站在主流民意的一方，想參選的黨內同志也應該朝這方向思考，就能抬頭挺胸。

蕭旭岑說，國民黨新團隊展現出能做兩岸和解對話交流的決心與魄力，有助於安定並穩定主流民意的心，真正的主流民意是希望兩岸和平不要打仗。（張柏仲報導）