憂鄭麗文走錯路線！單厚之示警「恐遭地方諸侯切割」 曝國民黨最大未爆彈
國民黨主席鄭麗文的走馬上任，代表著藍營對於「新氣象」的渴望，資深媒體人單厚之分析，鄭麗文必須在「黨務治理」與「選戰布局」取出平衡點，否則不僅可能激化與地方諸侯、也就是縣市首長之間的矛盾；單厚之更不諱言表示，現在鄭麗文「令不出黨中央」恐成必然，是否引發內部大亂將成為真正的看點。
單厚之在《新聞幕後》節目中指出，鄭麗文在黨主席選舉擊敗了前台北市長郝龍斌，代表黨員決定透過「破壞性建設」的方式，表達對於傳統建制派的不耐煩；然而鄭麗文上任後的人事安排，卻將多位「選不上的人」安排在黨中央要職，反觀如台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等「手握選票的地方諸侯」卻不在決策核心。
單厚之坦言，鄭麗文的人事安排，已讓黨主席陷入「令不出黨中央」的困境，加上她選前拋出的2026布局、藍白合等政見，至今更是毫無下文，反而聚焦在總統候選人該負責的兩岸論述上。
對此單厚之強調，鄭麗文身為黨主席，應該要清楚認知到，黨主席的職責是「打贏選戰」，兩岸關係怎麼改善，是2028總統候選人的事。單厚之指出，若鄭麗文過度聚焦在兩岸議題上，恐與地方縣市首長產生摩擦，屆時有意爭取中間選民的地方諸侯，可能會避免被黨中央拖後腿而主動切割。
另外單厚之也指出，從黨中央、立院黨團、縣市首長各說各話可以發現，現在整個國民黨還是非常鬆散，但問題點在於，黨內人士即便清楚鄭麗文「令不出黨中央」，但在另一方面，鄭麗文黨主席的帽子已經摘不掉；簡而言之，如果鄭麗文與主流民意背道而馳，將會成為國民黨最大的未爆彈。
