憂醫療與經濟 國內4成民眾不支持家人與糖友結婚

（中央社記者曾以寧台北5日電）全台糖尿病友已超過250萬人，國內調查顯示，43.3%民眾對家人與糖友結婚感到猶豫。醫師推測，可能是擔憂醫療需求和經濟壓力，其實只要穩妥管控，糖友餘命與一般人幾乎無異。

根據最新糖尿病年鑑，國內已有超過250萬名糖友，且隨著人口高齡化與生活型態改變，糖尿病對醫療資源、家庭功能與國人健康的影響更是愈發顯著。

糖尿病關懷基金會近期於亞洲糖尿病學會官方雜誌「Journal of Diabetes Investigation」發表研究，首次針對台灣民眾對糖尿病的負面印象進行調查。糖尿病關懷基金會執行長李弘元今天在「破除負面印象 重建糖尿病友善社會」記者會上發表調查結果。

調查結果顯示，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻，會感到猶豫；另有15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。此外，不太願意雇用糖友、及不願乘坐糖友駕駛的交通工具的民眾，也各超過1成。並有4到6%民眾不願意與糖友社交，或在工作上有密切的合作。

李弘元指出，與針對新加坡華人或沙烏地大學學生的調查相比，台灣民眾對於家人與糖友結婚意願較低。推測可能原因為糖友健康與醫療上要注意的事情較多，民眾認為與糖友結婚可能要承擔較多的責任、較高的經濟壓力與較多的醫療相關需求，或擔心會遺傳給下一代。

「只要穩妥管控，糖友的餘命與一般人幾乎無異」。糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤指出，過去民眾普遍以為糖尿病是高度遺傳或不可逆的，但其實台灣糖友與一般大眾的平均餘命差距正逐漸縮小，近年日本甚至已出現「糖友平均餘命勝過整體人口」，反映透過積極管理的意志與行為改變，可望降低糖尿病對健康的不利影響。

衛生福利部國民健康署署長沈靜芬表示，只要及早篩檢、積極治療，糖友的健康狀況有望趨近一般人，期待社會對糖友不要再投以異樣眼光。為落實及早篩檢的目標，今年起，國健署已將成人免費健檢的門檻下修至30歲，呼籲有家族史、肥胖、代謝症候群特質、久坐或作息不規律等高風險因素族群，更應把握機會篩檢。

對於問卷調查，糖尿病關懷基金會表示，是於2024年4月間，針對全台民眾進行調查；採用分層隨機抽樣法，以地理區域為分層基準，進行電話訪問，共有982位受訪者。（編輯：林恕暉）1141204