憂重演反日潮 日本股匯市承壓

北京罕見對日本發布旅遊警告，造成日本觀光與零售業首當其衝。投資人憂心情勢重演2012年反日浪潮，股市及匯市同步承受極大壓力，日圓17日持續走低，資生堂及唐吉軻德母公司等代表性企業股價大幅下挫，市場情緒急速轉冷。

大陸是日本觀光的主要客源之一，2024年約有700萬人次去日本旅遊。不過，兩國並非首次因政治爭端影響民間旅遊，許多媒體都將此次事件類比2012年因釣魚台爭端而爆發的抵制潮。

當年大陸境內爆發大規模反日示威，導致日本商品銷量暴跌，赴日旅遊人數也一度減少25％。野村綜合研究所執行經濟學家木內登英警告，若爆發與當年規模相當的反日浪潮，日本旅遊業收入可能減少1.79兆日圓，相當於GDP的0.29個百分點。

衝擊迅速反映在日本股市。日經指數17日微幅下跌0.1％，但零售與旅遊股集體走弱。美妝集團資生堂股價盤中一度重挫11％，零售巨頭唐吉訶德的母公司泛太平洋國際控股下跌9.3％，百貨業伊勢丹三越跌逾12％。航空股同樣受壓，日航下跌4％，全日空下跌3％。

在金融市場方面，投資人更加憂慮高市政府擴大財政支出，日圓與日債遭到拋售。日圓持續走低，兌美元匯率暫報1兌154區間。市場分析認為，陸日摩擦疊加日本內部財政風險，使市場面臨雙重壓力。

野村分析師表示，大陸發布旅遊警告後，日本企業凡是營收高度依賴大陸者，短期內都會被視為風險標的。實際上，資生堂上周調整財務預測，將全年營業利潤自獲利135億日圓下修為虧損420億，部分原因就來自昔日帶動集團業績的大陸及免稅銷售業務大幅下滑。