憂金門淪代理孕母特區！周玉蔻批「人肉市場買賣」：令人毛骨悚然

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母制度，還自爆沒簽民眾黨的兩年條款，而是和前民眾黨主席柯文哲簽代孕條款，話題連日延燒。對此，資深媒體人周玉蔻也痛批，代理孕母就宛如現代版的人肉巿場、人口奴隸販賣，且擔憂「可能把金門變成代理孕母醫院特區的惡夢」。

周玉蔻發文，開頭便寫下「代理孕母？現代版的人肉巿場、人口奴隸販賣」，不解直呼「到底是什麼鬼東西？」，子彈飛了半天，原來真相大白！就是一旦立法通過，台灣的偏鄉、弱勢、貧困出身的女孩子大量被誘或被騙、被迫，出賣子宮、健康與至少懷孕10個月的青春，及一輩子的心靈掙扎，替有錢人生小孩。

周玉蔻質疑，這跟人肉市場買賣、古早的人口奴隸販子有什麼不同？，「更別講嚇死人的離島條例可能把金門變成代理孕母醫院特區的惡夢」，甚至為此痛罵「不要臉的柯文哲！良心被蒙蔽的陳昭姿、陳青徽、陳玉珍和腦袋不清楚」，認為這些人背後利益的牽扯、令人毛骨悚然。

周玉蔻提到，代理孕母美國有合法執行，台灣某權貴之女就這樣得到了三個女兒，美國法規執行嚴格，台灣呢？台灣的詐騙集團都世界第一了，「我才不相信不會變另一種詐騙或綁架」。

