憂開戰！ 鄭麗文：2028不一定有「和平選舉」

國民黨主席鄭麗文，在競選黨魁期間，曾公開表示，只要能化解兩岸分歧，「當然要見」大陸國家主席習近平。而昨（21）晚，她也再度示警，台灣不一定等得到2028年的和平選舉，因此，國民黨必須扮演「扭轉乾坤的角色」。

國民黨主席鄭麗文。(圖/TVBS)

鄭麗文在廣播節目專訪中重申，只要對兩岸和平有幫助的事情，她都願意做。她特別強調台灣情勢嚴峻，警告若國民黨無法扮演扭轉乾坤的角色，台灣可能等不到2028年的和平選舉。這番言論顯示鄭麗文對台海局勢的憂慮，而非單純關注2028，黨內是否會出現多位總統候選人的問題。在黨內討論2028會不會出現，「多顆太陽」的同時，鄭麗文著眼的是台海情勢。

廣告 廣告

當被問及是否會促進統一時，鄭麗文回應表示，任何政治發展都必須水到渠成，無論統獨都應尊重人民意願。同時，國民黨副主席蕭旭岑則重申「一國兩區」路線符合憲法架構。對於鄭麗文的警告，民進黨立委賴瑞隆表示不認同，他認為和平不是透過「一國兩區」或宣稱「我是中國人」就能獲得的。賴瑞隆批評鄭麗文正帶領國民黨走向危險路線。

或統或獨都要尊重人民意願，但國民黨副主席蕭旭岑，重申兩岸路線一國兩區，在憲法架構之內，卻被陸委會主委梁文傑反擊，說一國兩區是政治語言，並非法律語言。蕭旭岑則回應指出，蔡英文在2002年4月4日曾公開表示中華民國憲法就是一國兩區，並提醒陸委會不應片面曲解。

不過，重提「一國兩區」的說法，也引起部分藍營人士的疑惑。資深媒體人朱凱翔曾在社群媒體上與蕭旭岑交鋒，甚至稱他為「老番顛」。兩人後來進行了面對面對談，蕭旭岑解釋他所說的是「一個中華民國，台灣地區與大陸地區」的簡略說法，並表示現在是討論這個議題的適當時機，因為選舉熱季來臨後將難以理性討論。

有別於藍營過去對兩岸問題，普遍能閃多遠就閃多遠，要重新拿回主動權，百年大黨新團隊，從上任第一天，重心都在兩岸方面。

更多 TVBS 報導

7成民眾贊成鞭刑打詐 藍前發言人：真正原因是賴政府太廢

賴清德大啖壽司挺日本 卓榮泰這次不跟了：我吃台灣豬

白營若助攻「藍營這3人」郭正亮揭藍白合模式：2026有贏面

蘇巧慧自稱年輕有創意 李四川笑回：施政成績才是最好表現

