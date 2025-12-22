憂隨機傷人模仿效應 民眾警覺意識提高

警方從29歲謝姓男子機車上找到這把開山刀，因為警方22日凌晨接獲民眾報案，有人持刀、在士林夜市週邊來回走動，行為異常，警方獲報後迅速將人逮捕，並依違反《社會秩序維護法》送辦。

台北市警局文林派出所所長馬奕桓說：「循線將謝民逮案，並於機車內起獲一把開山刀，全案依違反《社會秩序維護法》，將謝男帶返所偵辦。」

無獨有偶，新北市瑞芳九份山區，22日上午有一名陳姓男子，因為個人興趣，身穿日式變形制服，搭配劍道燈籠褲裝扮，身上還揹著一把武士刀，步行在九份山區。

有民眾擔心危及公共安全、趕緊報警，警方調查，男子所攜的武士刀長約60公分，雖未開封，但刀頭尖銳，則依恐嚇公眾罪嫌，移送地檢署。

由於近來全台因台北捷運隨機傷人事件，社會氣氛敏感，也擔心有模仿效應，因此，民眾一查覺有異就趕緊通報，也有通勤上班族發現，搭捷運時戴耳機或滑手機的人變少了，警覺意識有提高。

台北捷運旅客吳小姐表示，「今天從台南上來，還是必須要搭交通工具啊，對啊，還是會覺得就是怕怕的。」

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎指出，「不要都只是低頭看手機，真的也要抬頭看看，如果說可以的話，是不是我想我就做這樣的建議，也許你耳機不要兩邊都戴。」

專家表示，過去民眾大多認為台灣相對安全，因此缺乏危機意識，一旦發生突發事件時，往往不知所措，建議民眾外出時，要隨時注意周遭環境，搭車時也要留意車內狀況，萬一發生事故才能有所因應。