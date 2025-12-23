憂隨機攻擊引恐慌 蔣萬安：沙盤推演防跨年踩踏

（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市19日發生隨機攻擊案，市長蔣萬安今天表示，接下來有很多大型活動，請警察局務必安排充裕警力，並與觀傳局針對數萬人參與的跨年晚會沙盤推演，預防踩踏事件。

台北市政府今天上午進行市政會議，與會人士轉述，蔣萬安在會中針對1219隨機攻擊案件裁示數點省思及策進作為。

蔣萬安表示，台北市近期會有許多大型活動登場，包含演唱會、耶誕活動及年貨大街，尤其是數萬人參與的跨年晚會，若有人惡意大喊或偽裝持刀甚至攻擊，都可能引發混亂、導致嚴重的踩踏事件，因此請觀傳局、警察局等相關單位密切合作，事前進行沙盤推演。

蔣萬安強調，為維護現場安全，請警察局務必安排充裕警力，並評估是否要配置無人機，以全方位視角掌握現場各面向動態。

此外，蔣萬安說，接下來仍必須正視捷運站內發生隨機傷人等暴力事件的風險，因此請警局向警政署爭取足夠的保警支援人力，到農曆年前這段期間都要增加各捷運站的見警率、巡邏次數和密度，以迅速恢復民眾安全搭乘捷運的信心。

蔣萬安同時指示警察局、捷運公司評估開放調閱站內監視器權限，並以重大危害事件規格來處置未來捷運站內發生的任何事故，如看到煙霧不能直接認定為單純的火災，必須拉高處置層級，因為捷運站是非常多人聚集的地方。

蔣萬安另要求北捷儘速規劃在各站適當位置設置緊急求助鈴，特別是在較偏遠角落或非人潮匯聚處，以便在發生突發事故時能快速掌握影像，並迅速調派人力趕往現場。

蔣萬安並責成資訊局，研議利用科技提升公共安全監控層級，在捷運站、轉運站等人流密集處的監視器導入人工智慧（AI）異常行為辨識系統，例如偵測到激烈肢體動作、持械或群眾異常推擠時自動觸發警報，將現有的監控系統功能從事後調閱轉為事前預警。

蔣萬安下午視導捷運環狀線北環段工程進度前被媒體堵訪，對於警力不足問題，他說，將全力向中央爭取補足缺口。

蔣萬安表示，1219事件後，台北市維安規格全面提升，也會持續支持受害者及家屬相關後事處理，相關補償、保險、慰問金及撫卹都會從寬、從優、從速來全力協助。（編輯：蕭博文）1141223