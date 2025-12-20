憂隨機殺人案引模仿效應 李雅靜籲高市府升級大型活動維安

李雅靜向北捷事件受害者致意，並提醒高市府注意可能出現的「模仿效應」。 圖：李雅靜服務處/提供

[Newtalk新聞] 針對台北昨晚發生隨機殺人事件，造成多名民眾傷亡，高雄市議員李雅靜今(20)日表示深感沉痛與不捨，並向受害者及家屬表達最深的哀悼。同時，她也嚴正提醒高雄市政府，這類重大隨機暴力事件，短期內最需警戒的就是可能出現的「模仿效應」，除現場管控外，應同步關注潛在心理風險族群，結合相關單位強化預警與通報網絡，從源頭降低風險。

李雅靜指出，隨機暴力事件在高度媒體曝光與網路快速傳播下，對於情緒不穩或處於邊緣狀態的族群，可能產生刺激與仿效風險，這在治安實務上並非罕見案例，絕不能輕忽。她進一步表示，高雄近年頻繁舉辦大型演唱會、跨年、燈會與各類人潮密集活動，動輒數萬人同時聚集，「如果在這段高度敏感的時間點，沒有同步升高警戒層級，一旦發生模仿式攻擊，後果恐怕不堪設想。」

對此，李雅靜呼籲市府，應立即將「防範模仿效應」納入近期治安與大型活動安全規劃的核心重點，而非僅以單一事件視之，並具體落實以下作為，包括提高近期大型活動現場及周邊的見警率與巡邏密度，特別是捷運站、人潮出入口及散場動線；針對短期內舉辦的大型活動，啟動專案式安全應變機制，強化跨局處聯防與情資掌握；同時加強第一線人員對可疑行為的辨識與即時通報能力，避免錯失黃金應變時間。

此外，李雅靜也強調，市府除現場管控外，應同步關注潛在心理風險族群，結合相關單位強化預警與通報網絡，從源頭降低風險。「大型活動可以熱鬧，但安全不能有任何僥倖。」李雅靜表示，城市的進步不該用風險換取聲量，她將持續在議會監督市府，要求相關局處提出具體、可執行的安全防制作為，讓市民能安心參與每一場活動。

