長照悲歌「讓他好走」！80歲母親含淚悶死病兒 法官動容建請總統特赦
（記者石耀宇／台北報導）台北一名80歲劉姓老母親長年照顧重度腦性麻痺兒子超過50年，身心俱疲下於2023年間以手巾與膠帶悶死臥病在床的兒子，震撼社會。台灣高等法院於昨（11日）宣判，依殺人罪判處2年6個月徒刑，但審判長認為案情特殊、情理難分，特別在判決書中建請總統考慮依《赦免法》對劉婦特赦。判決公布後，多位律師與民眾紛紛聲援，呼籲「希望賴清德總統聽見法官的聲音」。
示意圖／台北市發生長照悲劇。（擷取自免費圖庫Freepik）
根據判決書內容，劉婦與兒子同住於台北市松山區復興北路巷弄內，兒子自幼因腦性麻痺導致全身癱瘓，無法言語與自理生活，50多年來全靠母親悉心照料，直到母親年邁，家人才雇請外籍看護幫忙。2023年4月間，劉婦因感染新冠肺炎入院隔離，期間擔心兒子照護情形，一心想早日出院返家；未料返家後，兒子也確診且高燒不退，她見兒子受苦難耐，深陷煎熬，並憂心自己若先離世，兒子將無人照顧。
據判決指出，劉婦因長期睡眠不足與心理壓力崩潰，於2023年5月11日下午先前往附近油漆行購買膠帶，隔日清晨趁外籍看護洗漱之際，將門反鎖進入兒子房內。她先拿出準備好的1萬元紅包塞入兒子嘴中，希望「讓他好走」，再以手巾摀住口鼻並用膠帶層層纏繞，導致兒子窒息死亡。
外籍看護隨後發現劉婦不在客廳，兒子房門又被反鎖，察覺情況不對，趕緊跑到陽台窗戶查看，發現劉婦坐在房內崩潰痛哭，便驚慌失措地報警求助；其他兒子、媳婦接獲通知後趕回家協助開門。警方與救護人員趕抵現場時，劉婦坦承犯行。
法院審理時，法官詢問她為何選擇使用膠帶，劉婦哽咽回應：「沒膽子用棉被，覺得比較難死。」判決書中記載，法官在審理過程中屢屢動容，認為雖依法必須量刑，但本案屬於極端的人倫悲劇。法院指出：「若不執行宣告刑，恐使其他照顧者有恃無恐，但被告情況特殊，難以想像會再犯殺人罪或其他案件，本院建請總統，考慮依赦免法規定對被告特赦。」
判決結果出爐後，多位律師與法律界人士轉發判決書表達敬意。律師鄧湘全於臉書表示，這是「難能可貴而悲天憫人的判決」，呼籲「希望賴清德總統聽到了法官的聲音」。律師葉慶元也發文指出，從判決書中可感受到法官的痛心與無奈，期盼總統「能苦民所苦」，特赦這位年邁無奈的母親。
消息曝光後，社群上掀起廣大討論，許多網友留言表示：「這種殺人情況是非常無奈，應該特赦，甚至應給予撫恤」、「長照悲歌不分世代，政府應正視照護壓力問題」、「如果此案不能特赦，那赦免制度存在有何意義？」也有人呼籲政府加強長照支持，避免類似悲劇再度發生。
專家指出，台灣約有逾百萬家庭長期照護失能者，照顧者年齡逐年上升，心理與經濟壓力龐大，若缺乏社會支持與喘息資源，極易引發絕望行為。法院建請特赦的舉動，除法律考量外，也反映社會對「長照悲歌」的制度反思與人性關懷。
