憂鞭刑公投有人道疑慮 中選會副主委被提名人：打完治療「國家可能得付健保」

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立法院內政委員會10日審查中選會委員被提名人資格，中選會副主委被提名人沈淑妃出席備詢。（姚志平攝）

立院內政委員會今（10日）審查行政院函送中選會委員提名名單，圖為中選會副主委被提名人沈淑妃。（袁茵攝）

藍白擬各推一項公投綁今年年底九合一選舉，國民黨團力推立委洪孟楷提出的「鞭刑入法公投」，但外界質疑可能違反《憲法》及《兩公約施行法》，即使公投在立院通過，也可能被中選會否決。針對鞭刑入法公投，中選會副主委被提名人沈淑妃認為，外界有提「有違人道」看法，且是不是打了之後還要送該人治療，國家可能要付相關健保、經費支出。

立院內政委員會今（10日）審查行政院函送中選會委員提名名單，沈淑妃為委員並為副主任委員，蔡維哲及黃謀信均為委員，請同意案。

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張智倫詢問對於未來立院可能提鞭刑入法公投的看法？沈淑妃回應，針對鞭刑公投，目前外界也有提出「有違人道」的一些看法，包括在場的民眾黨立委許忠信也有提出看法，「是不是你打了、對他使予鞭刑，後續還要送他去做治療，國家可能還要付出相關健保跟經費支出」。

沈淑妃提及，自己對於鞭刑除了有人道疑慮之外，認為鞭刑在《刑法》裡是主刑之一或附加？哪些罪名應施以鞭刑，可能還是要考慮罪行相當跟平等原則問題。

張智倫指出，上次請教過中選會主委游盈隆會不會否決立院提出的公投，游稱「原則同意，例外才反對」，是否看法與游相同？沈淑妃直言，「我的看法也是如此。」但基於《公投法》跟《中選會組織法》規定，縱使是立院提出的全國性公投，中選會還是有依法審查權責。

沈淑妃說，至於審查原則，因為公投效力是法律位階，所以不能抵觸《憲法》跟相當憲法位階的司法院解釋、憲法法庭裁判，立院提出的公投若有明顯違反，那中選會本於依法行政、獨立職權可能不該予以同意；若不是很明顯違憲，應該可以尊重立院。

但洪孟楷質疑，以法治國家來說，誰來認定違不違憲？若憲法法庭未認定前，中選會可以說有無違憲並做判斷嗎？沈淑妃稱，「當然最終還是要憲法法庭認定。」因為所有行政機關在受理申請案或做相關案件審查，本來就應該本於依法行政，「機關審查時，還要先做出判斷。」

洪孟楷認為，公投有3個目的，其中一個是重大政策創制，提出公投後並非法律條文，公投案通過與否是人民對法律方向，希望能有重大政策創制，並詢問鞭刑入法公投主文是重大政策方向，還是法律條文？沈淑妃稱，「應該是重大政策方向。」但至於能否讓人民用重大政策創制實行公投，還是要再看公投內容而定。

洪孟楷批評，沈這樣是自我矛盾，很多人質疑為何不直接修法，但他是想補足程序正義，因為中華民國目前沒有身體刑，很多人有表達不同立場，自己都尊重，但如果人民真的認為中華民國現在犯罪猖獗，有增加身體刑的必要性，那透過重大政策創制完畢後，立院、行政院還是要負起相關責任去修相關法令，避免過於浮濫或造成後續錯置處罰，而這是行政、立法部門責任，絕對不是交給人民。

洪孟楷指出，公投題目提出後，應是受全民、直接民意檢驗，中選會在過程中扮演很重要角色，但並不是否決公投，而是讓公投能順利進行，台灣2300萬人能夠勇於表達主張立場，讓公投題目真真正正代表民意展現。沈淑妃則稱「不反對」。

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