憂鞭刑公投有人道疑慮 中選會副主委被提名人：打完治療「國家可能還得付健保」

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沈淑妃表示，外界有提出「有違人道」的一些看法，是不是執行鞭刑後，還要送他去治療，國家可能還要付健保相關支出。（圖／截自國會頻道）

國民黨立委洪孟楷等52人日前提出「鞭刑入法」公投案，主張針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪，以及高額詐欺、複合型加重詐欺等重大犯罪，增設由法院宣告並依法執行的特別刑法制度（鞭刑）。對此，中選會副主委被提名人沈淑妃今（10）日表示，外界有提出「有違人道」的一些看法，是不是執行鞭刑，打了之後，還要送他去治療，而國家可能因此要付健保關經費。

立院內政委員會今（10日）審查行政院函送中選會委員提名名單，沈淑妃為委員並為副主任委員，蔡維哲及黃謀信均為委員，請同意案。

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國民黨立委張智倫質詢時問及對於鞭刑入法公投的看法，沈淑妃表示，外界有提出「有違人道」的一些看法，是不是執行鞭刑後，還要送他去治療，國家可能還要付健保相關支出。

沈淑妃表示，自己對鞭刑除認為有人道疑慮之外，她指出，鞭刑在《刑法》是主刑之一，還是附加的，以及哪些罪名要施行鞭刑，還要考慮罪行相當與平等原則。

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