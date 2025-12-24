憂高雄橋頭森林綠地遭破壞 2千人聯合反對新市鎮第3期開發

從空拍畫面俯瞰，位於高雄橋頭新市鎮第3期預定地上是大面積翠綠森林，不過隨著開發計畫推進，森林綠地可能將遭到破壞，有48個團體與2000人聯合抗議反對，上午在地團體來到國土署前，直指執意開發將破壞人文與自然環境。

森林城市協會理事長莊傑任指出，「它有一個1-1的道路會剖過去，會讓糖廠跟森林1分為2，造成不可回復的破壞。」

1990年代核定的高雄新市鎮開發計劃選在橋頭採分期開發，第1期2008年完成徵收，開發為住商用地；第2期是正在動工興建的橋頭科學園區；而上午要審查的第3期面積219公頃，86%為台糖與糖業協會土地，橋頭文史協會不希望推動這種反時代潮流的破壞。

橋仔頭文史協會榮譽理事長蔣耀賢呼籲，「各政黨應該重視民主威權轉型的都市規劃，讓台灣邁向永續真正成為AI城市，而不是一個悲哀（BI）的城市。」

上午案件在國土署審查，專案小組主席指出，當年規劃缺乏公共設施，現在是希望修正30年前沒做好的地方，把它「調好一點」。

內政部都計委員會專案小組主席劉曜華說明，「你如果真的要動，你是把它弄得好一點的話，正向方向不要淹水，然後就是應該有的棲地環境做適度的保留，這個都是我們共同目標啦。」

針對居民憂心台糖的森林綠地遭到破壞，國土署表示之前小組討論到，希望避免浮濫增加發展用地，建議台糖以現況或低強度的方式來做利用；至於規劃的1-1道路6米寬切開糖廠與森林，小組希望達到政策目標，縮減區段徵收的範圍，將開發衝擊降至最小。