憂鬱症不只靠問診 北榮 AI 打開心理診斷黑盒子 看見大腦變化

「醫師只是跟我聊一聊，為什麼就說我是憂鬱症？」這是許多心理健康患者心中的疑問。過去精神科診斷高度仰賴問診，對病人而言，常像一個看不見、摸不著的黑盒子。台北榮總醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑醫師指出，AI 的目的不是取代醫師，而是把心理疾病從「只靠問診」，連結到「看得到的大腦變化」。這項創新也讓北榮獲得 SNQ 國家品質標章 (SNQ) 肯定。

為什麼心理疾病診斷，常讓病人「不踏實」？

楊智傑說明，精神科診斷本來就與其他科別不同。多數精神疾病，都是透過病人的行為、情緒、睡眠、食慾等症狀綜合判斷，症狀看得到，卻很難被量化，也讓不少病人產生疑惑：「只是被觀察到這些反應，就代表我生病了嗎？」

廣告 廣告

這正是許多病人覺得「沒有被真正診斷、只是被安慰」的原因。

AI 的角色：不是取代醫師，而是把症狀連到「大腦發生什麼事」

楊智傑強調：「我們的 AI，不是要幫醫師下診斷，而是要解決一件事，這些症狀，在大腦裡到底代表什麼？」

以憂鬱症為例，情緒低落、睡不好、吃不下、對人生失去希望，都是常見症狀，但過去醫學無法清楚回答：這些症狀，對應到大腦哪裡的改變？

AI 系統，正是要把「問診看到的症狀」與「腦部影像的變化」連結起來，讓心理疾病不再只是抽象的感受，而是可以被觀察、被量化的大腦問題。

憂鬱症的大腦，真的看得出來嗎？

楊智傑表示，透過 AI 分析磁振造影（MRI），可以觀察到憂鬱症患者在特定腦區出現功能活動下降。例如：

憂鬱症 ：常見在「前額葉內側」活動量明顯降低

部分精神疾病（如思覺失調症）：某些深層腦區（如腦島）活動反而過度活躍

這些改變不是用「顏色」來判斷，而是以數值量化腦部結構與功能的變化程度。

為什麼 AI 能做到？關鍵在「上千名健康大腦資料」

要判斷大腦是否異常，前提是知道「正常是什麼樣子」。楊智傑說明，北榮團隊建立了超過千名健康受試者的大腦資料庫，透過 AI 比對，能評估：

哪些腦區出現變化

變化幅度有多大

是否符合特定疾病的模式

這也是準確率能達到九成以上的原因。

不只輔助診斷，還能「追蹤治療有沒有真的改變大腦」

這套 AI 系統，不只用於判斷疾病，也能應用在治療追蹤。楊智傑指出，過去門診常遇到病人說「我覺得好多了」，但醫師其實無法確定：

是主觀感覺變好？

還是真的大腦功能已經改善？

透過 AI 分析治療前後的大腦影像，可以客觀評估：

腦區活動是否回升

功能是否逐步接近健康狀態

就像糖尿病有血糖數字，憂鬱症也開始有「可以追蹤的指標」。

對不敢就醫的人，有什麼幫助？

對許多懷疑自己有憂鬱、焦慮、失眠問題，卻遲遲不敢看精神科的人來說，楊智傑認為，這項技術最大的意義在於幫助釐清：

只是暫時的心理壓力？

還是已經影響到大腦，需要積極治療？

「當症狀嚴重到一定程度，它就不只是心理問題，而是大腦真的出現改變。」這正是 AI 能協助判斷的關鍵。

這項 AI 檢查現在能用嗎？

楊智傑醫師說明，目前這項 AI 技術仍在申請美國 FDA 與台灣核準階段，現階段於北榮以臨床試驗方式進行，尚未對外收費。符合條件的病人，可透過醫師評估參與研究，接受 MRI 檢查與 AI 分析。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

更多Heho健康文章

腳一蹬就痛，最怕阿基里斯腱斷裂 0.8 公分微創手術把併發症降到 1%

耳朵下有腫塊是什麼？醫師解析腮腺腫瘤免開刀微創消融的新選擇