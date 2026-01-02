憂鬱症患者出現「這些變化」要警覺，恐是躁鬱症！醫揭1檢查助判別：大腦反應真的不同
摘要：長期治療憂鬱症的患者，若出現情緒異常高昂、睡眠需求明顯減少等變化，需警覺可能並非單純憂鬱症。醫師指出，可透過非侵入性的 fNIRS 腦部檢查，觀察大腦反應差異，作為輔助診斷與治療調整的參考。
56歲教師林女士（化名）10年來持續規律治療憂鬱症，不料2年前她突然出現持續性情緒高昂、睡眠需求驟減，一天只睡3-4小時，凌晨便起床備課，聲響吵到鄰居，還過度消費，甚至一反常態與學生家長發生口角衝突。
這樣的變化，已明顯超出典型憂鬱症表現。轉介至臺中榮總精神科後，醫師透過臨床評估，並搭配「近紅外光腦光譜儀（簡稱 fNIRS）」檢查，發現她的真正病因其實是雙極性疾患（躁鬱症）。在調整為正確的治療策略後，林女士的情緒逐漸穩定，長期焦慮也獲得改善，順利重返教學現場。
躁鬱症最困擾的，往往不是「躁期」
提到躁鬱症，多數人會聯想到「情緒高漲、衝動行為」，但精神科劉柏伸醫師指出，實際上，反覆且漫長的「鬱期」才是患者最困擾、也是治療的真正重心。
臨床上要區分「雙極性疾患的鬱期」與「單純憂鬱症」兩者症狀相似，但對藥物的反應截然不同，這也是許多患者多年治療效果不佳的關鍵原因之一。
從流行病學看，原本被診斷為重度憂鬱症的患者，長期追蹤後約有 10%會被重新診斷為雙極性疾患。若能及早釐清診斷，才能避免走上漫長又反覆的試藥之路。
延伸閱讀：情緒一下亢奮、一下低落，恐是罹患「躁鬱症」！醫師詳解13種症狀：冒險投資、衝動購物者小心
fNIRS是什麼？像是幫大腦量「血氧變化」
為了協助突破診斷困境，臺中榮總自2010年起引進 fNIRS技術。這是一種非侵入性的檢查方式，透過紅外線偵測大腦前額葉的血流變化，如同大腦的「血氧偵測器」。
劉柏伸解釋，前額葉掌管複雜的高階認知功能，許多精神疾病如憂鬱症、雙極性疾患、失智症、焦慮症、注意力不足過動症等，均和前額葉功能失調有關，fNIRS提供客觀的生物標記，協助醫師做出更精準的判斷。
臺中榮總早期將fNIRS用於研究與思覺失調症個案腦功能評估為主，近年則作為憂鬱、躁鬱、思覺失調等精神疾病的輔助評估工具，目前已累計約300例評估個案。
不同疾病，大腦反應真的不一樣
以林女士的檢查結果為例，典型憂鬱症患者在執行認知任務時，前額葉的含氧血流反應通常低平、微弱，就像「電池沒電」。但林老師卻呈現「延遲出現的高峰」，這種「慢半拍」特徵，臨床上常視為雙極性疾患的特徵。
當患者主觀描述不清楚、藥物反應又不典型時，這類客觀數據能幫助醫師做出更精準的判斷，也有助於病人與家屬理解：精神疾病並非意志薄弱，而是與腦功能失調有關的醫療問題。
延伸閱讀：長輩失眠、記憶力差...是憂鬱、失智，還是「躁鬱症」？精神科醫師教你：初步先透過「4狀況、2檢查」判斷
有助年輕族群早期辨識、縮短試藥時間
fNIRS 對於年輕患者的早期評估，也具有實際幫助。例如一名23歲研究生小安（化名）在發病初期即接受 fNIRS 檢查，發現具有雙極性疾患常見的「延遲波形」，醫療團隊因此及早納入治療考量，讓病情更快穩定，大幅縮短反覆試藥的時間。
目前臺中榮總已累積約 300 例相關評估經驗，研究顯示，fNIRS 在輔助區分重度憂鬱症、雙極性疾患鬱期與思覺失調症時，準確度約為 70%，未來結合人工智慧分析，仍有進一步提升空間。
醫師提醒：不能單靠fNIRS來下診斷
需要特別強調的是，fNIRS僅是輔助工具，而非診斷的唯一依據。
此外，fNIRS也並非適用於所有類型患者，若患者處於無法穩定配合測驗的躁動狀態、嚴重精神病性症狀、額部無法貼附探頭、頭部有植入物鋼板等干擾物、或剛使用鎮靜藥物、重度失眠、極度疲勞等情形，都可能使訊號失真
精神科診斷仍必須仰賴完整的醫師會談、病史蒐集與專業判斷，fNIRS 的角色，是在關鍵時刻提供更客觀的參考依據，協助走向更精準、有效的治療方向。
資料來源：台中榮總
責任編輯：曾耀儀
核稿編輯：陳宛欣
