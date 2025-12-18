憂鬱症治療10年無效！腦光譜儀揪真正病因是躁鬱症
56歲教師林女士規律治療憂鬱症長達10年，2年前卻突然出現情緒高昂、睡眠驟減等症狀，經「近紅外光腦光譜儀（fNIRS）」檢查後，確認真正病因為雙極性疾患（躁鬱症）。
林女士2年前開始出現持續性情緒高昂，一天僅睡3至4小時，凌晨便起床備課，聲響甚至吵到鄰居，還有過度消費行為，甚至一反常態與學生家長發生口角衝突，躁動情況嚴重影響日常生活，後轉介至臺中榮民總醫院精神部劉柏伸門診。劉柏伸運用fNIRS檢查，以客觀科學數據協助診斷，確認林女士真正病因是雙極性疾患，經調整治療策略後，林女士情緒起伏逐漸平穩，長年焦慮也隨之緩解。
劉柏伸指出，對雙極性疾患病人而言，雖然「躁期」的衝動行為顯著干擾生活，但漫長反覆的「鬱期」才是病程中最困擾、也是治療真正重心。臨床上要區分「雙極性疾患的鬱期」與「單純憂鬱症」極具挑戰，兩者症狀相似，但對藥物反應截然不同，像林女士10年來未出現躁症，正是許多患者治療陷入瓶頸的主因。從流行病學來看，一般重鬱症病人長期追蹤後，約10%可能被改診為雙極性疾患，因此及早確診可避免走上漫長治療之路。
臺中榮總自2010年引進fNIRS，這項技術利用非侵入性的紅外線技術，偵測大腦前額葉的血流變化，如同大腦的「血氧偵測器」。劉柏伸解釋，前額葉掌管複雜的高階認知功能，許多精神疾病如憂鬱症、雙極性疾患、失智症、焦慮症、注意力不足過動症等，均與前額葉功能失調有關，fNIRS可提供客觀的生物標記，協助醫師做出更精準的判斷。
臺中榮總早期將fNIRS用於研究與思覺失調症個案腦功能評估，近年則作為憂鬱、躁鬱、思覺失調等精神疾病的輔助評估工具，目前已累計約300例評估個案。
研究顯示，fNIRS不僅可輔助診斷，也能作為藥物治療反應、病情變化的生物標記，甚至可偵測腦傷、中風患者的腦功能恢復狀況。目前在協助區分重度憂鬱、雙極性疾患鬱期、思覺失調症時，fNIRS準確度約70%。
林女士接受fNIRS檢測後，結果顯示腦部反應與典型憂鬱症顯著不同。劉柏伸說明，典型憂鬱症患者的前額葉含氧血灌流微弱平坦，像「電池沒電」；但林女士卻呈現「延遲出現的高峰」，這種「慢半拍」特徵，臨床上常視為雙極性疾患的特徵。當患者主觀陳述模糊、藥物反應又不典型時，醫師需要更客觀的數據輔助診斷。
劉柏伸表示，fNIRS有具體的腦變化波形，能讓病人和家屬更理解精神疾病與腦功能失調的關係，進而增加病識感，重視疾病治療。fNIRS的應用價值更能幫助年輕世代精準診斷。23歲研究生小安發病初期即透過fNIRS發現「延遲波形」，臺中榮總醫療團隊第一時間納入治療考量，讓她更快速穩定病情，大幅縮短試藥過程。
劉柏伸強調，fNIRS並非適用所有病人，例如無法穩定配合測驗的躁動狀態、嚴重精神病性症狀、額部無法貼附探頭、頭部有植入物鋼板等干擾物，或剛使用鎮靜藥物、重度失眠、極度疲勞等情形，都可能使訊號失真，也不能單獨作為診斷依據。他指出，fNIRS在日常臨床上定位為「輔助型工具」，必須搭配精神科專科醫師的專業評估，無法取代臨床問診，精神科診斷仍需要完整會談、病史與專業判斷。
