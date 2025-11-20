憂鬱症絕非懦弱 須精準治療

成功大學醫學院醫學系精神學科教授楊延光（右）表示，很多人認為憂鬱症患者是「想不開」、「太懦弱」，其實並非如此。（王家瑜攝）

全台近200萬人具有憂鬱傾向，就如同一場「情緒感冒」，需要妥善治療。醫師指出，憂鬱症絕非「懦弱」、「想不開」的表現，和基因、環境等因素有關，儘管多數憂鬱症患者可透過藥物、心理諮商、行為療法等控制病情，但有2、3成患者面臨反覆發作，更有部分會惡化成重度憂鬱症，在治療上面臨極大挑戰。

衛福部統計，國人憂鬱症盛行率8.9％，全台近200萬人具有憂鬱傾向，其中重度憂鬱症患者約12萬多人。成功大學醫學院醫學系精神學科教授楊延光表示，精神醫學領域仍處於傳統症狀指標，由病患自我描述病情，如果心情低落、憂鬱，吃不下、睡不好，持續2周以上，即研判為憂鬱傾向，再依照自身經驗開藥。

廣告 廣告

然而，第一線抗憂鬱症藥物約有10種，某些藥物可能適用於特定患者，但對其他患者治療效果有限。若用藥2到4周後仍不見任何改善，醫師會評估加重劑量或考慮換藥，患者須承受「試藥、換藥」的煎熬。

如同癌症治療逐漸走向個人化，精神醫學也逐步發展精準治療，目前已有多種基因檢測工具。若能了解神經傳導物質分布狀況，可以進一步確診為單純憂鬱症，或是較複雜的雙極性疾患（躁鬱症），甚至是其他精神疾病。

美國亞利桑那大學醫學院教授尼古列斯庫分享，一名常春藤名校學生精神狀況長期不佳，接受憂鬱症治療也沒有改善，接受檢測後，診斷為創傷後壓力症候群，醫療團隊改用少量的抗憂鬱藥物，搭配專治創傷後壓力症候群的方式，病況獲得改善。