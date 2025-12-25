憂鬱症纏身6年！爆紅童星遭他控大頭症 慘被「親媽當眾掌搧」罕吐心結

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星方宥心小時候參加歌手比賽脫穎而出，便以童星身分踏入演藝圈，近年則轉往戲劇圈發展，累積許多不少作品，日前，她在節目中談起童年爆紅往事，透露母親當年因為同學告狀1事，竟在校門口當眾賞她巴掌。

方宥心提到參加節目爆紅後，她還是有照常去學校上課，但有天母親來接她放學時卻無故賞了她一巴掌，甚至表示「妳有什麼好驕傲的，只不過是上台唱歌」，一番話語讓方宥心聽得一頭霧水，後續母親才透露原來是別班學生去向她告狀「方宥心有大頭症」。

廣告 廣告

不過方宥心透露母親在她長大之後，曾對她表示過歉意，自責不懂教育，「用了好多錯誤的方式」，但方宥心母親的出發點只希望女兒不要誤入歧途，然而，方宥心後來因為成績一落千丈再加上累積的種種壓力，讓她一度罹患憂鬱症6年。

在這期間母親也陪在方宥心身邊，她透露情況好轉，逐漸停藥後她突然意識到母親體態消瘦，方宥心也回想罹病6年來，表示媽媽睡覺都不敢關燈，甚至還會跑到房間偷看她，只希望「她還活著」，所幸方宥心挺過低潮，如今在演藝之路越來越順遂。

母親因同學控訴方宥心有大頭症，而賞她巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

更多三立新聞網報導

祖雄首曬混血二寶正面照！「藏萌娃臉蛋40天」全因愛妻家鄉1習俗

李多慧被1美食征服！0偽裝衝台南排隊無人認出 低胸背心一轉身洩雪白肌

分手又復合！E級女星明年結婚 瘋傳男方逼婚「揍到答應」她發聲了

昔被唱衰「母子戀不長久」！女星被求婚成功了 小19歲圈內男友曝光

