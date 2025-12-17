憂鬱症防治 侯友宜：新北2030年前建14座心衛中心

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市長侯友宜今天表示，全台將近200萬人受困在憂鬱症之中，政府如果沒有拿出更有效率的作為，狀況會更嚴重。新北已建7座心理衛生中心，預計2030年要達14座。

侯友宜今天主持市政會議並聽取衛生局長陳潤秋專題報告「心理健康韌性城市」，報告中強調「心理健康」是城市發展與社會安定的重要基石，新北市以「心理健康韌性城市」為願景。

她表示，市府各局處將把心理健康融入所有政策，並參考國際推動心理衛生經驗，融入校園、職場到社區，全面推動心理健康促進與高風險防治服務，逐步建構市民「看得見、找得到、用得上」的心理支持網絡。

侯友宜表示，衛福部在2019年統計，台灣成年人憂鬱症盛行率將近9%，代表全國將近200萬人受困在憂鬱症之中，這個數字非常龐大，依健保相關數據，從2016到2021年，15歲到30歲的年輕族群，精神科診斷人數從22萬人增加到29萬人，成長近3成。

他表示，尤其在社會中間力量的30歲到45歲中壯年也不斷成長，從2010年到2020年10年間盛行率近25%，政府如果沒有拿出更有效率的作為，相信狀況會更嚴重。

侯友宜表示，心理衛生防治要特別重視社區、職場、校園3個部分，尤其是青壯世代的職場壓力都很大，市府特別開發企業版跟員工版的職場心理健康指引，期待勞工局跟經發局能廣泛推動給雇主跟員工，讓職場能有幸福感、歸屬感及價值感。

侯友宜強調，為結合各局處對不同族群需求來規劃心理健康服務，從他上任市長以來，已設置7個心衛中心，明年將在板橋、三重設置心衛中心，更規劃2030年設置達14個心衛中心的目標，進而化解社會對身心疾病者的標籤跟歧視。（編輯：李錫璋）1141217