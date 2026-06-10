憂鬱躁鬱相繼上身！孟慶而苦熬二個月低潮 自曝唱歌「全身發麻」

四季線上／陳軒泓 報導

孟子第七十三代孫女，孟慶而推出最新單曲，在華語樂壇以獨特古典氣質與細膩創作才華著稱，近日再度展現暖心音樂力量，受邀為「台灣愛與希望國際關懷協會」量身打造全新公益主題曲《你愛我如至寶》，為社會弱勢及受虐兒童堅定發聲，7 月 19 日將與王瞳、張芸京、班鐵翔等好友們齊聚公益演出。提到創作靈感，她首度坦言挺過憂鬱、躁鬱相繼侵襲，感謝上帝的憐愛與老公的包容，讓她走出傷痛。

孟慶而為受虐兒發聲，推出全新單曲（圖／台灣愛與希望國際關懷協會）

孟慶而連續六年參與公益活動，她提到，去年六到八月間憂鬱與躁鬱症相繼侵襲，而且是沒來由的，兩個月間歷經各種痛苦掙扎，某夜聽到上帝的聲音，妳要多愛自己，多傾聽自己，勇敢面對病症，接受與克服！而在錄音室演唱新歌，唱到歌詞「你說孩子別忘記我，日夜提你的名」，全身發麻，更加堅定信念為受虐兒發聲！

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孟慶而自爆去年歷經憂鬱、躁鬱症纏身（圖／台灣愛與希望國際關懷協會）

提到新歌《你愛我如至寶》詞曲創作 MV 一手包辦，孟慶而表示兩多年前開始接觸導演領域，因為之前有新歌在 MV 開拍前夕，導演有突發狀況無法拍攝，因而被迫自己下場執導，接著陸續拍攝許多部影音，拍出興趣來，近來則在籌拍反大麻的影片。

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