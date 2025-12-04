憂黃國昌被抓走！柯文哲：還吹牛D槽很滿

▲民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲合體直播，引發熱議。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌今（4）日晚間合體前主席柯文哲開直播，談論「真相、未來、民眾黨下一步全說了」，時間長達一個半小時。內容除了圍繞過去一年民眾黨的政績，也談到近期黃國昌捲入的風波。柯文哲在直播中直言，有時候看YouTube，「好像一副黃國昌要被抓去的樣子」，讓他不禁憂心吐槽，自己D槽不滿的都被搜索成這樣，「你（黃國昌）還在外面吹牛說什麼D槽很滿，你越是這樣講他們越有興趣」。

柯文哲在直播中談及黃國昌近日風波，憂心表示，有時候網路上YouTube在看，「天哪，好像一副黃國昌要被抓去的樣子」；柯指出，一年前人家說要抓他，他都說開什麼玩笑，沒有做什麼壞事不用緊張，後來發現不是這樣，「你（黃國昌）還在外面吹牛說你的D槽很滿，你越是這樣講，他們就越有興趣」、「我這個D槽不滿的，沒什麼東西就用這招」，並問黃國昌，「你不會怕嗎？」

黃國昌則回道，如果真的因此害怕，就落入民進黨要的境地，因為他們就是要削減監督政府的能量，打掉揭弊的正當性，比起害怕，更多的是愧疚，因為民進黨現在不是只有搞他，連他太太、小孩、辦公室助理，鋪天蓋地的打，對民進黨來講，基本的良善跟人性，全部都抹煞掉，只有政治鬥爭。

柯文哲坦言，他犯的最大錯誤就是低估民進黨的無恥程度，沒有證據把你關一年，但不關沒辦法證明自己的清白，因為關一年都沒有證據，老百姓才會相信你。民進黨為了對付柯文哲，不僅讓台灣人對司法失去信心，也讓公務人員不想做事。現在根本不用叫你招，如果被收押關進去，拘留室24小時燈開著，給你關兩天，讓你不能吃不能睡，如同刑求效果；柯文哲說，民進黨還不夠狠，應該起訴後就把他放出來，然後什麼都不澄清，民眾黨就真的掛掉。

