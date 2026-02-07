憂《世紀血案》重構 洪申翰難以入眠

▲《世紀血案》未取得同意拍攝惹議，對此洪申翰憂心林家血案遭重構。（圖／翻攝自慈林教育基金會臉書）

[NOWnews今日新聞] 台灣民主史上「林家血案」為背景的電影《世紀血案》，日前才宣告殺青，未料拍攝前未取得林義雄與家屬同意，此外導演祖父為過去就是警總發言人，因而爆發爭議。對此勞動部長洪申翰也坦言，一想到「林宅血案」可能被那樣重構對待，「就無法停止地翻來覆去難以入眠」。

對於《世紀血案》電影引發爭議，包括沒有取得當事人與家屬同意、導演徐琨華祖父徐梅鄰過去為警總發言人，此外演員楊小黎稱「有種福爾摩斯跟華生辦案的快感」挨轟。

洪申翰也在社群平台表示，即便身體實在很累了，但一想到「林宅血案」可能被那樣重構對待，「就無法停止地翻來覆去難以入眠」。

