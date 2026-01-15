憂「科技執法」開罰！ 救護車卡車陣4分鐘「無人禮讓」

新北市 / 綜合報導

為了改善交通，全台各地積極推動科技執法，不過，日前卻有民眾表示，因為路口設有科技執法設備，沒人敢闖紅燈禮讓救護車，導致救護車就這樣卡在車陣長達4分鐘。對此，警方也特別強調，審核科技執法案件時，都會檢視影像內是否有避讓車輛的情況，若屬實則不會開單，反而是民眾不禮讓救護車，恐遭開罰。

民眾心急狂按喇叭，但前方車陣卻充耳不聞，雙方僵持不下，之所以這麼著急就是因為救護車不斷鳴笛，急著將病患送醫，卻被前方停等紅燈的車輛，完全堵住，縱使熱心民眾，長按喇叭提醒，但車陣還是一動也不動，其實駕駛們不是不動，而是不敢動，因為前方路口有科技執法。

民眾黃先生：「救護車有閃燈我當然會讓啊，因為畢竟人命這種東西，跟錢是不能比的，後面還可以申報啊，可以訴狀嘛。」民眾陳先生：「我覺得將心比心啦，我一定會讓，因為如果車上的是我的親人，我也會覺得一定要早一點治。」

事發在新北中和的中正路，7日晚間6點多，當時正逢下班時間，道路相當壅塞，駕駛們進退兩難，又怕擋路，又怕吃上罰單，不少網友也表示，之前因為禮讓而吃上罰單，還要請假申訴跑流程，乾脆不讓，對此警方強調，不會開罰。

新北交大執法組分隊長張之綺：「審核科技執法案件時，均會檢視影像內是否有避讓車輛，或依義交指揮行駛等情形，並審酌個案事實以不舉發結案，提醒民眾聽見救護車警號，不立即避讓者，得依道路交通管理處罰條例第45條規定處罰。」

也提醒民眾，下次見到救護車，「禮讓」絕對最優先，畢竟人命關天。

