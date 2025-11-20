憂「財政土石流」釀災 卓榮泰喊話立院支持院版《財劃法》：最合理穩健

記者劉秀敏／台北報導

行政院長卓榮泰主持院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會（圖／記者劉秀敏攝影）

行政院會今（20）日通過《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院長卓榮泰親上火線向全國民眾報告。卓榮泰表示，行政院從未迴避討論《財劃法》，這一年半時間裡，中央政府花了很多時間跟地方溝通，財政部、主計總處跟國發會做了很多研究。他並感嘆，當國家被迫要坐上一部財政的失速列車，這部列車難以掌控，一定會出狀況，如果讓新修正的《財劃法》具體執行，將是一場財政的土石流，一定會釀成巨大災害。行政院提出最有共識、最全面、最合理、最穩健的《財劃法》，請立法院審慎、迅速地審議。

卓榮泰今日親自主持院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿出席。

卓榮泰表示，過去25年來，不論是哪一個政黨執政，行政院曾五次修正《財劃法》，其中兩次送到立法院初審，但因為《財劃法》是國家財政根本大法，內容牽涉到中央、地方財政非常多的分配指標，也牽涉到地方水平分配各個不同的計算，因此歷年來意見分歧，無法取得共識，所以五次的嘗試性修法最後都無疾而終。

卓榮泰指出，修法有其困難，但中央對地方的補助仍持續逐年加強當中。從蔡英文總統到賴清德總統，過去幾年中央執政，透過統籌分配稅款跟補助款挹注地方的財源，挹注金額年年升高，從過去的5000多億，經過十幾年，114年已達到1兆113億元，是史上最高。

卓榮泰說，經過各種補助後，地方的財政也由虧轉盈、由負轉正，比起101年度各地方的財政賸餘短絀598億元，到了113年度轉為賸餘818億元，大家看到地方的財政逐漸好轉當中。因此，地方實際上沒有急迫的財政缺口，面對國家財政分配的法律要修正，可以審慎地因應，而且可以經過充分的檢討。112年至今，財政部跟地方政府多次的溝通，也參酌各項學者專家的意見。光是過去一年，行政院跟地方至少進行了六次各種形式的會商，盡可能地取得最大共識，提出一個大家可以接受的版本。

卓榮泰表示，他要請求立法院能夠停止、收回目前在立法院通過的《財劃法》錯誤版本，因為它無法解決現在所存在的三大問題，只有院版《財劃法》是針對問題對症下藥，可以讓社會各界好好審議的一個《財劃法》。遺憾的是，上週五立法院在沒有共識下逕付二讀，沒有經過充分討論，匆匆忙忙地就通過了《財劃法》的再修版。

卓榮泰指出，立法院再修法《財劃法》有四大問題，將讓中央政府明年度總預算再多舉債2600億元，達到5600億的舉債規模，違反了《公債法》15%上限的規定。因此，若是照再修版《財劃法》編列中央政府總預算，那就是一部違反法律的總預算，「行政院編不來，也編不得，我們無法做到。」

卓榮泰進一步指出，中央負擔很多的福國利民政策，若在不違背《公債法》舉債上限15%的規定之下，就要自行砍掉明年度中央政府總預算。但是，國防預算可以砍嗎？科技發展的預算可以砍嗎？外交預算可以砍嗎？AI新十大建設的預算可以砍嗎？政府對中小微企業的協助、對治水的經費可以刪減嗎？政府全力發展健康台灣，整個社會福利、長照3.0的預算可以砍嗎？如果這些動了，衍生的問題誰來負責？難道是行政院負責，還是立法院負得起這個責任？行政院要嘛就是違反法律增加舉債額度，要嘛就是自行減少年度的政策預算，「這兩者對我們來講都不能選擇，都無法做到。」

卓榮泰直言，勞保基金、住宅基金要不要撥補？這些常年該撥補的基金，政府要負最終支付責任，如果這個也停掉，整個社會將陷入極端的不安跟不穩定，所以政府都無法做到。

卓榮泰提到，第三個問題是，中央會因此失去很多的災害應變的能力。如果中央沒有這個能力，今年發生這麼多災害，如果完全交給地方來執行，國人會看得到效益嗎？國人會相信結果嗎？所以中央仍然要保持相當的財政調節能力和緊急應變能力，可是當《財劃法》大幅消減中央財政，如果再有災害發生，中央就完全失去這樣的能力，「地方政府可以單獨承擔這樣的工作嗎？人民是會懷疑的。」

卓榮泰接續指出，第四個問題是，新版、再修版《財劃法》將中央財源大幅掏空，縣市之間富者越富、貧者沒有變強，尤其再修版要求一般型補助也不能少，計畫型補助也要照過去10年的標準來做計算，這樣的制度設計絕對不合理。以再修版《財劃法》來說，台北市將單獨占走1500億元的補助款，台南市卻不到1000億元，更遑論農業縣市、離島，有人形容這是「劫貧濟富」，是不公平的。

卓榮泰說明，行政院版《財劃法》「國家均衡發展」、「改善城鄉差距」、「檢討中央地方權責」三大原則。像是垂直分配部分，營業稅由舊法的40%調整至85%、土增稅全歸地方所有、菸酒稅扣除分成後全數釋放給地方，如此將淨釋出1871億給地方，比新版《財劃法》還要多。

卓榮泰強調，行政院從來沒有迴避討論《財劃法》，今天是11月20日，剛好是總統賴清德上任一年六個月，期間中央政府花了很多時間跟地方溝通，財政部、主計總處跟國發會做了很多研究，「我們知道，唯有審慎才能提出一套可長可久、長治久安的修法，而不是像立法院修了、錯了再修、越修越錯、問題越來越大。」第一次的新版《財劃法》只是造成離島的無法分配，這次的再修版，將造成中央政府變成一個違法的政府，問題越來越大。

卓榮泰也給出三點結論，第一，地方多分錢卻不分擔責任，會造成中央財政缺口，也會讓國家發展建設的執行受到嚴重影響，受害的是全國人民，同時影響到中央與地方補助的關係。「地方有事，就是中央有事」，最近地方發生了那麼多災變，中央哪一件不是即時予以協助，人力、資源隨時到場？維持中央的財政調節能力，才是對國人才有利。

卓榮泰續指，第二，各種分配不公平將造成城鄉差距擴大，「劫貧濟富」會讓強弱失衡，這種違背公義的事情，在院版《財劃法》裡不會發生，也不容許發生。第三，行政院送出的明年度中央政府總預算，經過報告，也正在立法院審議程序中，現在立院匆忙通過再修版《財劃法》，竟然要求行政院變更甚至重編，這都違反程序正義，更違反中央跟地方的施政穩定性，行政院也不會接受。

最後，卓榮泰表示，院版《財劃法》是目前看來可以取得最大共識的版本，就內容而言，也是最具合理性的版本，希望立法院不要再一意孤行，能夠審慎地看待院版《財劃法》，行政院會用最快速度將今天討論通過的版本送請立法院審議，希望能夠獲得立法院的支持，共同讓財政穩健回復到常軌。

卓榮泰直言，當國家被迫要坐上一部財政的失速列車，這部列車難以掌控，一定會出狀況。如果讓新修正的《財劃法》具體執行，將是一場財政的土石流，一定會釀成巨大災害。行政院提出最有共識、最全面、最合理、最穩健的《財劃法》，請立法院把握時機，重新建立兩院之間的合作關係，也藉此建立中央地方的夥伴關係，審慎、迅速地審議院版《財劃法》。

卓榮泰強調，他日前說過，協商未到根本絕望，絕不放棄協商，但要逼行政院接受違憲、違法的法律，執行違憲、違法的法律，編訂違憲、違法的法律，「行政院做不到，國人也不容許，這是我們的底線。」

