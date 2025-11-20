憂「財政土石流」釀災 卓榮泰喊話立院支持院版《財劃法》：最合理穩健
記者劉秀敏／台北報導
行政院會今（20）日通過《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院長卓榮泰親上火線向全國民眾報告。卓榮泰表示，行政院從未迴避討論《財劃法》，這一年半時間裡，中央政府花了很多時間跟地方溝通，財政部、主計總處跟國發會做了很多研究。他並感嘆，當國家被迫要坐上一部財政的失速列車，這部列車難以掌控，一定會出狀況，如果讓新修正的《財劃法》具體執行，將是一場財政的土石流，一定會釀成巨大災害。行政院提出最有共識、最全面、最合理、最穩健的《財劃法》，請立法院審慎、迅速地審議。
卓榮泰今日親自主持院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿出席。
卓榮泰表示，過去25年來，不論是哪一個政黨執政，行政院曾五次修正《財劃法》，其中兩次送到立法院初審，但因為《財劃法》是國家財政根本大法，內容牽涉到中央、地方財政非常多的分配指標，也牽涉到地方水平分配各個不同的計算，因此歷年來意見分歧，無法取得共識，所以五次的嘗試性修法最後都無疾而終。
卓榮泰指出，修法有其困難，但中央對地方的補助仍持續逐年加強當中。從蔡英文總統到賴清德總統，過去幾年中央執政，透過統籌分配稅款跟補助款挹注地方的財源，挹注金額年年升高，從過去的5000多億，經過十幾年，114年已達到1兆113億元，是史上最高。
卓榮泰說，經過各種補助後，地方的財政也由虧轉盈、由負轉正，比起101年度各地方的財政賸餘短絀598億元，到了113年度轉為賸餘818億元，大家看到地方的財政逐漸好轉當中。因此，地方實際上沒有急迫的財政缺口，面對國家財政分配的法律要修正，可以審慎地因應，而且可以經過充分的檢討。112年至今，財政部跟地方政府多次的溝通，也參酌各項學者專家的意見。光是過去一年，行政院跟地方至少進行了六次各種形式的會商，盡可能地取得最大共識，提出一個大家可以接受的版本。
卓榮泰表示，他要請求立法院能夠停止、收回目前在立法院通過的《財劃法》錯誤版本，因為它無法解決現在所存在的三大問題，只有院版《財劃法》是針對問題對症下藥，可以讓社會各界好好審議的一個《財劃法》。遺憾的是，上週五立法院在沒有共識下逕付二讀，沒有經過充分討論，匆匆忙忙地就通過了《財劃法》的再修版。
卓榮泰指出，立法院再修法《財劃法》有四大問題，將讓中央政府明年度總預算再多舉債2600億元，達到5600億的舉債規模，違反了《公債法》15%上限的規定。因此，若是照再修版《財劃法》編列中央政府總預算，那就是一部違反法律的總預算，「行政院編不來，也編不得，我們無法做到。」
卓榮泰進一步指出，中央負擔很多的福國利民政策，若在不違背《公債法》舉債上限15%的規定之下，就要自行砍掉明年度中央政府總預算。但是，國防預算可以砍嗎？科技發展的預算可以砍嗎？外交預算可以砍嗎？AI新十大建設的預算可以砍嗎？政府對中小微企業的協助、對治水的經費可以刪減嗎？政府全力發展健康台灣，整個社會福利、長照3.0的預算可以砍嗎？如果這些動了，衍生的問題誰來負責？難道是行政院負責，還是立法院負得起這個責任？行政院要嘛就是違反法律增加舉債額度，要嘛就是自行減少年度的政策預算，「這兩者對我們來講都不能選擇，都無法做到。」
卓榮泰直言，勞保基金、住宅基金要不要撥補？這些常年該撥補的基金，政府要負最終支付責任，如果這個也停掉，整個社會將陷入極端的不安跟不穩定，所以政府都無法做到。
卓榮泰提到，第三個問題是，中央會因此失去很多的災害應變的能力。如果中央沒有這個能力，今年發生這麼多災害，如果完全交給地方來執行，國人會看得到效益嗎？國人會相信結果嗎？所以中央仍然要保持相當的財政調節能力和緊急應變能力，可是當《財劃法》大幅消減中央財政，如果再有災害發生，中央就完全失去這樣的能力，「地方政府可以單獨承擔這樣的工作嗎？人民是會懷疑的。」
卓榮泰接續指出，第四個問題是，新版、再修版《財劃法》將中央財源大幅掏空，縣市之間富者越富、貧者沒有變強，尤其再修版要求一般型補助也不能少，計畫型補助也要照過去10年的標準來做計算，這樣的制度設計絕對不合理。以再修版《財劃法》來說，台北市將單獨占走1500億元的補助款，台南市卻不到1000億元，更遑論農業縣市、離島，有人形容這是「劫貧濟富」，是不公平的。
卓榮泰說明，行政院版《財劃法》「國家均衡發展」、「改善城鄉差距」、「檢討中央地方權責」三大原則。像是垂直分配部分，營業稅由舊法的40%調整至85%、土增稅全歸地方所有、菸酒稅扣除分成後全數釋放給地方，如此將淨釋出1871億給地方，比新版《財劃法》還要多。
卓榮泰強調，行政院從來沒有迴避討論《財劃法》，今天是11月20日，剛好是總統賴清德上任一年六個月，期間中央政府花了很多時間跟地方溝通，財政部、主計總處跟國發會做了很多研究，「我們知道，唯有審慎才能提出一套可長可久、長治久安的修法，而不是像立法院修了、錯了再修、越修越錯、問題越來越大。」第一次的新版《財劃法》只是造成離島的無法分配，這次的再修版，將造成中央政府變成一個違法的政府，問題越來越大。
卓榮泰也給出三點結論，第一，地方多分錢卻不分擔責任，會造成中央財政缺口，也會讓國家發展建設的執行受到嚴重影響，受害的是全國人民，同時影響到中央與地方補助的關係。「地方有事，就是中央有事」，最近地方發生了那麼多災變，中央哪一件不是即時予以協助，人力、資源隨時到場？維持中央的財政調節能力，才是對國人才有利。
卓榮泰續指，第二，各種分配不公平將造成城鄉差距擴大，「劫貧濟富」會讓強弱失衡，這種違背公義的事情，在院版《財劃法》裡不會發生，也不容許發生。第三，行政院送出的明年度中央政府總預算，經過報告，也正在立法院審議程序中，現在立院匆忙通過再修版《財劃法》，竟然要求行政院變更甚至重編，這都違反程序正義，更違反中央跟地方的施政穩定性，行政院也不會接受。
最後，卓榮泰表示，院版《財劃法》是目前看來可以取得最大共識的版本，就內容而言，也是最具合理性的版本，希望立法院不要再一意孤行，能夠審慎地看待院版《財劃法》，行政院會用最快速度將今天討論通過的版本送請立法院審議，希望能夠獲得立法院的支持，共同讓財政穩健回復到常軌。
卓榮泰直言，當國家被迫要坐上一部財政的失速列車，這部列車難以掌控，一定會出狀況。如果讓新修正的《財劃法》具體執行，將是一場財政的土石流，一定會釀成巨大災害。行政院提出最有共識、最全面、最合理、最穩健的《財劃法》，請立法院把握時機，重新建立兩院之間的合作關係，也藉此建立中央地方的夥伴關係，審慎、迅速地審議院版《財劃法》。
卓榮泰強調，他日前說過，協商未到根本絕望，絕不放棄協商，但要逼行政院接受違憲、違法的法律，執行違憲、違法的法律，編訂違憲、違法的法律，「行政院做不到，國人也不容許，這是我們的底線。」
更多三立新聞網報導
行政院推院版財劃法！立院綠黨團喊話藍白勿封殺：別讓人覺得只會黑箱
卓榮泰宣布了：明年擴大「城鎮韌性演習規模」並首度實施跨縣市協同演練
藍白惡修財劃法！民進黨一圖曝「地方財源十年變化」：掏空中央沒必要
鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳 卓榮泰曝：淹水補助擬分三級 最高領10萬元
其他人也在看
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 3 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，國際賭盤紛紛展開預測，其中中華隊繼去年世界12強棒球賽後再次不被看好，全部20個參賽國中奪冠陪率倒數第5。 作為轉播單位之一的《FOX Sports》撰文分...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 2 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 22 小時前
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話
不怪台灣搶晶片生意！川普突轉貼黃仁勳3句話EBC東森新聞 ・ 5 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 16 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前