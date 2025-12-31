憂「雨刷」逃亡 橋檢抗告促羈押

綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉跨國洗錢案，橋頭地院日前裁定3000萬元交保並限制住居；橋頭地檢不服提出抗告。（本報資料照片）

曾涉職棒簽賭案遭判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，與陸籍妻子唐斯蓉涉嫌經營跨國洗錢水房，洗錢高達225億元，橋頭地檢署依組織犯罪、洗錢等罪起訴，移審橋頭地方法院後，在押的蔡政宜獲裁定3000萬元交保，限制住居及出境出海、實施科技監控。但檢方主張蔡有高度逃亡風險，仍有羈押必要性，於民國114年12月31日提起抗告。

檢方指出，蔡政宜109年成立跨境賭博網站洗錢水房，並在馬來西亞、越南及高雄等地設有7處據點，為掩飾金流，透過幹部取得大量泰國金融機構人頭帳戶，再讓洗錢集團綁定這些人頭帳戶手機，依博弈網站後台的自動化腳本，處理賭客出金、入金，用層層轉匯賭資方式規避查緝，協助博弈網站洗錢高達新台幣225億元。

全案起訴後案件移審橋頭地院，法官裁定蔡以3000萬元交保，限制住居、出境及出海，並配戴電子監控設備，定期以手機自拍回傳報到。但檢方認為，蔡政宜涉犯《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等重罪，並涉及跨國金融交易、非法轉匯及資金清洗等犯罪事實，並透過特定金融管道及海外帳戶，將不法資金轉入境外，再匯回國內用以掩飾來源，形成組織化洗錢網絡。

檢方認為，蔡身為洗錢案主嫌，具備高度逃亡動機與能力，且其妻及多名共犯已潛逃出境，若未予羈押，恐藉由洗錢集團仍可動用的金援或物力再次出境，影響後續偵審及犯罪事實釐清，單憑3000萬元交保金、限制住居及出境出海、科技監控與定期報到等強制處分，客觀上已不足以確保不會逃亡。加上蔡去年8月底即曾在桃園機場準備出境時遭查獲，顯示他有實際逃亡行為風險，顯有羈押必要性，因此提起抗告。