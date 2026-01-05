憂《黨產條例》修法倒退 民團籲政院拒絕副署、緊盯柯文哲承諾
[Newtalk新聞] 國民黨立委游顥推動「黨產條例」修法，修改附隨組織定義，企圖替救國團、婦聯會等不當黨產解套，辜寬敏基金會、經濟民主連合、台灣青年世代交流協會及好民文化行動今（5）日聯合召開記者會，疾呼「拒絕私相授受，不義黨產回歸公有」、「譴責立法暴力，踐踏轉型正義」等訴求。
辜寬敏基金會副董事長林宜正表示，很多人不清楚轉型正義在做什麼，簡單講就是把原本屬於人民的權利、名譽以及財產還給人民。他抨擊國民黨從1949年敗逃到台灣，它只是一個軍事集團，在台灣沒有半點資產，靠著幾十年集權專制統治、國庫通黨庫等，黨產最高曾是數以千億計，全都是來自民脂民膏。
林宜正也提醒柯文哲，上週五民眾黨在黨團協商及時踩煞車，究竟是不願為虎作倀、拒絕同流合污，或者只是為了下一步的政治布局虛晃一招？台灣人民都會看著你。他強調，所有討回來的不當黨產不是進到民進黨口袋，也不是進到賴清德口袋，而是進到全民的口袋。像這樣符合社會公義的事情，期待有更多台灣人民知道自己的權利需要付諸行動去爭取。
經民連召集人賴中強律師表示，國民黨立委游顥的提案就是所謂的「救國團條款」，若是以「附隨組織曾經隸屬於國家就不用繳回黨產」這樣邏輯非常奇怪。這個條文如果通過，影響的還包括婦聯會。賴中強質疑，婦聯會是蔣宋美齡出面籌組，成員是一堆將軍的夫人們，婦聯會還曾經發行「救助大陸逃奔自由祖國難胞獎券」，沒有公權力怎麼可以發行彩券？這樣還算是民間組織嗎？
賴中強指出，婦聯會還曾經接受捐贈興建眷村，有些是樂捐，有些是不樂之捐，後來才又回歸眷村改建條例。這二個案例都可以證明婦聯會曾經行使公權力，也曾隸屬於國家。賴中強警告，未來修法若是再將附隨組織的定義再限縮，必須是政黨控制人事、財務、業務才算是附隨組織的話，影響的範圍會更大。許多國民黨的黨營事業將來也會被排除在外，藍白立委真的要這樣大開民主倒車嗎？請三思而後行。
好民文化行動協會理事長林芳如指出，追討國民黨不當黨產本質上就是一種「還產於民」的公共工程。過去十年，台中市政府因為不當黨產追討成功，為全體市民增加至少三億元的市產。包括，2015年，林佳龍市府成功討回台中市救國團團委會佔用一中商圈精華區的土地，這塊土地超過千坪、從無償借用到非法佔用共45年。2023年，台中市國民黨黨部被認定為不當黨產，如今每個月回收租金給市府超過15萬元。
林芳如強調，國民黨濫用立法權幫「救國團」量身打造一條「非法變合法的逃生通道」，公民團體必須站出來揭穿這種「假修法、真護產」的惡行。包括中部南投救國團青年中心、團黨部⋯，這些若沒有返回國產、等於阻礙地方發展。林芳如也呼籲全國民眾，要求藍白立委停止濫用立法權幫國民黨不當黨產解套、要求所有地方民代站在地方利益考量、不要只聽黨意、忽略民意！
台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫質疑，為什麼只有國民黨的附隨組織救國團、婦聯會，可以拿取人民稅金、佔用日產不用返還？黃國昌佔用國家河川地卻不能自動取得，還要被處罰，國民黨是在欺負黃國昌？還是法律有雙重標準？陳俐甫指出，救國團成立的背景就是蔣經國扶植青年建立新的黨內集團，成立日期還是蔣介石的生日。救國團在校園內註記的老師、學生，多少人的一生就毀了，我們都還沒有追究這些組織當時的人身加害罪責，竟然還要把錢送給救國團。
陳俐甫表示，威權時期這些附隨組織所作的事應該受到刑事處罰，但是現在轉型正義的作法，他們不但沒受到處罰還只須繳出一部分財產就被放過，根本就是一種大赦。結果現在藍白修法的方向，不但不去追究加害者，還要把錢送給加害者！陳俐甫警告，藍白將黨產條例修惡，只會造成未來有更多的加害者。
辜寬敏基金會執行長楊宗澧強調，國民黨的修法提案無視憲法法庭的解釋，試圖以立法的多數暴力推翻司法機關基於歷史事實所做出的公正判斷。這不是民主，這是多數暴政；這不是法治，這是立法權對司法權的霸凌。與會者也呼籲行政院，如果藍白執意表決通過此項修惡條例，應拒絕副署或執行，強力捍衛轉型正義。
