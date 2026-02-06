憂10度杯葛國防特別預算惹毛盟友 許淑華示警藍白：別再踐踏國際信任

預計分8年執行含括新台幣1.25兆的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》如今還沒付委。圖僅示意，非當事採購品。（示意圖／黃耀徵攝）

台北市議員許淑華今（6）日表示，在野黨立委在立法院一再杯葛國防預算不下10次，還在輿論中老攻擊台灣重要的盟友，已經嚴重傷害台灣的利益與國際對台信任，在感謝美方對台灣的防衛與外交持續支持之餘，也希望在野陣營「別再亂了」。

台北市議員許淑華（圖）認為在野黨一再杯葛國防特別條例會讓國際盟友失去信任。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨、民眾黨兩大在野黨立委聯手在立法院程序委員會及院會中多次針對八年多達新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》杯葛，目前已累計第10次將有關議案擋在議程外頭，特別條例因而老是無法進入實質審查階段。在野黨立委強調，高達1.25兆元的軍購案金額太大，應由總統賴清德親自到立法院進行國情報告說明，更質疑一次性編列巨額特別預算恐將會衝擊國家財政，行政院務必說明清楚經費用途。

美國總統川普（Donald John Trump）近日簽署了《2026 綜合撥款法案》（Consolidated Appropriations Act, 2026），對台灣防衛與外交是一大利多。圖為美國在臺協會（AIT）。（圖／方萬民攝）

涉外人士介紹，美國總統川普（Donald John Trump）近日簽署了《2026 綜合撥款法案》（Consolidated Appropriations Act, 2026），充分展現了美方對台灣防衛與外交支持，光用在「台灣安全合作倡議」（TSCI）就將注資折合新台幣316億元，對於提升台灣的戰鬥傷亡照護、軍事訓練及補給能力幫助不小。此外，法案也授權美方與台灣在無人機與反無人飛行器系統上展開聯合研發與生產，預計農曆年後便可達成初步成果，對台實質幫助不小。

許淑華則對此分析，既然川普都已經簽署《2026綜合撥款法案》，要編列相當新台幣459億元專款來支援台灣安全，於此同時在野黨卻老杯葛國防預算，一再替台美合作「扯後腿」，已經傷害國際信任。

許淑華示警，在野搞得如今立院僵持不下，國防預算案仍處於「程序性阻擋」狀態，根本還未能正式進入國防委員會進行實質審議，再來會不會依樣畫葫蘆擋關稅、外交甚或任何有利台灣的政策？她重申，守護台灣是每一位民意代表最基本的責任，該對全體人民安全負責！希望在野黨懸崖勒馬。

