憂2027中共攻台？她嘆：危險的不是戰火，而是「合法」被中國接管

政治中心／黃韻璇報導

總統賴清德發表談話，提出國防預算增加計畫。（圖／總統府提供）

中共對台文攻武嚇不斷，總統賴清德26日親自主持記者會，說明「守護民主台灣國安」兩大行動方案，包括《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算規劃，預計在未來2026年至2033年，投入1兆2千5百億元等經費，並指出2027年是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。對此，反紫光奇遊團成員、科技專家許美華表示，台灣真正的危險不是戰火；而是「合法」被中國接管。

許美華表示，這應該是賴政府上任以來最重要的宣示了，大幅增加國防預算，加入美日韓歐聯盟，應對2027北京武力侵台威脅，針對賴清德第一次講出2027年，她雖意外但給予正面肯定，直言以美國為領頭羊的自由聯盟，應該已經掌握許多情資線報，火線中心的台灣總統才會做出如此明確的宣示。

許美華指出，台灣人總是習慣「報喜不報憂」，埋在沙堆裡不願面對現實的鴕鳥很多，賴清德把2027中共的武力威脅時間表講出來，用意當然是向國際表態，展現臺灣承諾自我防衛的決心，同時希望全民一起來面對嚴峻的情勢。藍白在野黨如果反對提高國防預算，就是公開向美日韓歐國際聯盟說No，繼續扯台灣後腿，反美反日親中侵俄，把台灣推向極權中國。

許美華表示，台灣真正的危險不是戰火；而是「合法」被中國接管。（合成圖／翻攝自央視微博；Pixabay）

此外，許美華認為，中國與其打台灣，不如收買、滲透、分化、弱化台灣；而且這個態勢一直在進行中，如果紅統勢力一路順利推進，瓦解台灣社會的集體防衛能力，配合中共「以武逼統」、「以武逼降」併吞台灣，對中共來說就更容易了。

許美華直言，武力侵台勢必觸動美日韓國際聯盟的警報系統，在美國老大哥還在的情況下，她反而沒那麼擔心。因此認為，台灣真正的危險不是戰火；而是「合法」被中國接管。

最後許美華點出，藍白立委在國會正在做的事，包括在財政上弱化台灣中央政府，在內政上放寬中配入籍、參政限制、加速中國洗人口、不在籍投票種種事，正是朝向台灣「合法」被中國接管的方向前進。「全世界都不演了，也是好事，就以2027為模擬備戰，大家一起來面對吧！」

