憂24億校產遭賤賣？ 亞太學院公益董事總辭、控教育部阻撓歸公

位於苗栗的亞太創意技術學院停辦多年後，在2022年由法院指派民間司改會董事長林永頌、高教工會理事長周平等公益董事接手清算，目標讓校地、校產歸公使用，然而今（12/30）日公益董事會召開記者會，批評原來有清大、陽明交大、聯大等校都有意願接手校地，卻遭教育部阻撓、要求拍賣校產，擔憂最終將賤賣落入財團手中，因此集體辭職。

位於苗栗頭份的亞太創意技術學院，因少子化衝擊及董事會經營問題，於2019年停辦，並於2022年遭教育部解散學校法人，並向苗栗地方法院聲請選派新任董事，地院並裁定由高教工會及教職員代表擔任，包含民間司改會董事長林永頌、高教工會理事長周平，以及原亞太教師黃惠芝等人，目標並非繼續經營，而是清算解散後讓校產歸公使用。

然而如今3年多時間過去，亞太董事會今日於立法院召開記者會，因為教育部數度阻撓，加上行政資金僅剩約1萬元，因此決議總辭抗議。

林永頌表示，他們接任後，透過教育部核撥款項清償積欠教職員薪資，也清冊整理學校債權、債務，進行財產鑒價，整理後發現有約7000多萬債務，但包含土地、建物等校產有24億，資產大於負債，希望以附條件贈與方式，交由公立學校或地方機關接手。

林永頌提到，他們請教育部發函中央或地方機關、學校，詢問是否有意願承接，教育部技職司卻一開始就要求他們拍賣校產，後來董事會自行發文洽詢，清大、陽明交大、聯合大學等校都有意願，也到校勘查，卻被教育部阻撓而打消念頭。

林永頌表示，假若拍賣，按行情多半要先流標幾次，降價後才有買家願意進場，到時候恐會賤賣並由財團入主，因此他們後來希望教育部以退場基金協助清償債務，也被拒絕，更表示退場基金提供的行政經費只到12月底，如今董事會資金剩下約1萬元，因此決定集體請辭，並呼籲行政院協調政府單位接手。

周平表示，他曾拜託過竹科管理局，還有內政部及衛福部次長、陽明交大校長，像陽明交大也有心規劃，卻被教育部扯後腿，暗示不會幫忙經費，他們已經不能信任教育部，這是台灣第一次公益董事總辭，他呼籲行政院長卓榮泰出面協調，監察院也應該介入調查教育部。

亞太董事劉思龍表示，高雄的國際商工、屏東的永達技術學院，退場後都被縣市政府接手處理，政府部門有心的話就可以接手活化，不要讓校地被拍賣後變成炒地皮，但苗栗縣政府財務困難，無法協助，其實目前亞太最大債權人其實是教育部，因為退場基金墊付了許多款項，如果願意再幫忙墊付7000萬，就可以取得24億資產，這樣退場基金就能永續，後面會越來越多私校退場，就能成為一個很好的範例。

教育部：部份校地具私人產權爭議，無機關願意承接

教育部表示，亞太校地經多次媒合中央機關及地方政府後，因校地部分面積具私人產權爭議、面積小、順向坡等因素，無任何政府機關表達承接意願，在此情況下依《私校法》規定，法人必須透過處分校產來清償債務，完成清算後將剩餘款項歸公。

教育部也澄清，拍賣程序須委託3間專業團隊鑑價、由教育部核定底價、採公開標售價高者得，無圖利特定人可能，至於第2期墊付款項，退場基金管理會決議「法人應完成處分校產並專案報部後始得撥付」，但迄今法人未有處分作為，因此無法撥付，後續若收到請辭文件，將依法向法院聲請重新選任清算人。

