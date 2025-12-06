憂AI搶飯碗？這7種工作者免驚

〔編譯孫宇青／綜合報導〕人工智慧(AI)技術的高速發展，迫使許多人面臨職涯危機，或開始擔憂自己的工作有一天會被取代。美國《國會山莊報》(The Hill)5日列出7種AI難以勝任的工作，包括第一線醫護人員、心理諮商和社工、幼教工作者和專業教師、技術工人、創意總監及內容策略師、危機應變人員、人力資源專業人士等。

據報導，隨著AI自動化處理更多日常任務，工作的價值正轉向那些能夠解決複雜問題、跨部門協作，並能將AI與自身獨特技能結合的人才。如今，人類已來到一個關鍵的轉捩點，明白AI不再是錦上添花，而是一項不容忽視的必備技能。

即使AI技術進步日新月異，但一些行業和職業工作者仍能高枕無憂，不易被自動化取代，且較具長期就業保障。

1、護理師和第一線醫護人員

護理工作仰賴在不斷變化的環境中保持良好的情緒感知、快速判斷和身體技能。AI非常適合處理諸如生命體徵追蹤和記錄等後台任務，但患者評估、情感支持、危機應對和與家屬溝通等工作仍需要人類工作者完成。

2、心理治療師、諮商師和社會工作者

治療需要信任、同理心和細緻的傾聽，而這些功力都需要時間慢慢累積。治療的關鍵在於非語言線索、有意義的沉默及AI技術無法解讀的微妙情緒變化。AI可以幫助治療師、諮商師和社工處理行政事務，但(目前)倫理判斷仍需要人類工作者來完成。

3、幼兒教育工作者和專業教師

早期教育依賴人類的溫暖和情感投入，而這正是孩子最能產生共鳴之處。在學校環境中，AI可以用來處理評分和課程規劃，但建立關係、行為管理和社會情緒學習仍然需要人類工作者的直覺。

4、技術工種：電工、水電工、機械師、木匠

工作場所變幻莫測，充滿各種意外，需要快速判斷和熟練的技能。AI可以提供判斷輔助和日程安排，但在狹小空間內進行現場問題解決仍需要人類工作者的專業知識。

5、創意總監和資深內容策略師

經常使用招聘網站領英(LinkedIn)就能注意到，一些貼文貶低在內容創作中使用AI的做法，其中有些還會教導人們如何識別資訊洪流中的「AI垃圾」。雖然AI愈來愈常被用於輔助草稿撰寫和集思廣益，但創意指導和品牌故事講述依賴於真實的人類經驗、文化知識及良好的品味，這些是機器目前還無法理解的。

6、危機應變人員：消防員、救災人員

災難的發生從來不會遵循既定的劇本，危機應變人員擅長在資訊不完整的情況下做出關乎生死的決定，這是大型語言模型(LLM)難以勝任之處。AI可以提供無人機測繪和優化路線，但只有人類才能在極度不確定的情況下感知恐懼並解讀混亂。

7、人力資源專業人士

從事人力資源或人才招募工作者，可能已在使用AI工具來輔助篩選履歷或應聘者，甚至可能已部署功能強大的AI工具來進行應聘者面試。不過，現實情況是，AI工具永遠無法取代招募過程中的人為因素，因為始終需要人類的判斷力來解讀履歷中的言外之意，並以更細緻入微的方式評估技能和經驗。

