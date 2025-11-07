憂AI泡沫科技股賣壓重 歐股收黑

【時報-台北電】輝達海外總部確定落腳北士科T17、18，持有地上權的新光人壽也願意與北市府合意解約，雙方對「分手費」斡旋多日，副市長李四川5日表示，新壽提出分手費為44.7億元，雙方會計師會核對細節並簽證，盼7日能與新壽簽協議解約。不過李四川6日受訪指出，已經在做新壽提出的項目及憑證審查，如果沒問題新壽要經過臨時董事會同意，可能要到下周才會簽訂解約協議書；此外李也提及，輝達正在研議在台北設子公司。 李四川今天下午主持都委會前，被問及明天是否會與新壽簽定協議書，他說，今天、明天市府請的會記師已經在做新壽提出的項目及憑證審查，原則上如果沒問題，可能新壽要經過臨時董事會，可能要到下周，如果新壽臨時董事會同意，才會簽訂解約協議書。 另先前市長蔣萬安曾在市政質詢中被問到，輝達在台灣登記有3家法人，分別為「輝達新加坡公司」、「輝達香港控股公司」與「輝達英屬維京群島公司」，市府會跟哪間公司簽約，蔣萬安6日在活動表示，他認為輝達不能只是用新加坡或是維京群島公司來對接簽約，希望能在台北設立公司，而且要有一定的資本；李四川說，這個部分輝達會考慮在台北設個子公司，原則上輝達現在正在研議。（新聞來源：中時即時

時報資訊 ・ 1 天前