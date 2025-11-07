憂AI泡沫科技股賣壓重 歐股收黑

其他人也在看
《產業》明與新壽解約有變數？李四川：需經董事會同意 要到下周
【時報-台北電】輝達海外總部確定落腳北士科T17、18，持有地上權的新光人壽也願意與北市府合意解約，雙方對「分手費」斡旋多日，副市長李四川5日表示，新壽提出分手費為44.7億元，雙方會計師會核對細節並簽證，盼7日能與新壽簽協議解約。不過李四川6日受訪指出，已經在做新壽提出的項目及憑證審查，如果沒問題新壽要經過臨時董事會同意，可能要到下周才會簽訂解約協議書；此外李也提及，輝達正在研議在台北設子公司。 李四川今天下午主持都委會前，被問及明天是否會與新壽簽定協議書，他說，今天、明天市府請的會記師已經在做新壽提出的項目及憑證審查，原則上如果沒問題，可能新壽要經過臨時董事會，可能要到下周，如果新壽臨時董事會同意，才會簽訂解約協議書。 另先前市長蔣萬安曾在市政質詢中被問到，輝達在台灣登記有3家法人，分別為「輝達新加坡公司」、「輝達香港控股公司」與「輝達英屬維京群島公司」，市府會跟哪間公司簽約，蔣萬安6日在活動表示，他認為輝達不能只是用新加坡或是維京群島公司來對接簽約，希望能在台北設立公司，而且要有一定的資本；李四川說，這個部分輝達會考慮在台北設個子公司，原則上輝達現在正在研議。（新聞來源：中時即時時報資訊 ・ 1 天前
鳳凰颱風侵台機率大增 台電桃園區處超前部署
鳳凰颱風來勢洶洶，台電桃園區營業處派員加強線路巡視、修剪鄰近線樹的樹竹，超前部署確保供電穩定。 桃園區處表示，鳳凰侵台機會大增，桃園區處已派員加強線路巡視，對於鄰近線路之樹竹加強修剪，避免颱風期間碰觸而造成事故停電。 桃園區處並提到，已針對轄管22所變電所逐一巡視，並做好防洪措施桃園電子報 ・ 8 小時前
美禁降規格晶片陸禁外國晶片！ 輝達布局歐洲AI市場找出路
輝達持續拓展AI版圖，近日開始布局歐洲市場。除了合作的AI產業科技公司在倫敦啟用第一座人工智慧雲端資料中心，還聯手德國電信公司打造A1雲端中心，會這麼做傳出正是因為美國政府不放行輝達降規版晶片，而大陸方面更禁止國有資料中心使用外國AI晶片，讓輝達找起其他出路。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
Google Gemini「深度研究」導入Workspace，可串連Gmail、Google Drive內容生成個人化報告
Google 稍早為其 AI 助理 Gemini 內建的「深度研究」 (Deep Research)功能帶來重大更新。此功能先前在去年底推出，主要利用網路來源為使用者撰寫複雜主題的綜合報告；而此次更新後，將正式導入使用者個人的 Google Workspace 資料，包含 Gmail、Google Docs (文件)、Google Drive (雲端硬碟) 與Google Chat (聊天室) 紀錄等內容。Mashdigi ・ 26 分鐘前
盼在台北蓋漂亮的輝達總部！旋風訪台將見蔣萬安？ 黃仁勳回應了
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導輝達（Nvidia）台灣總部落腳北士科T17、T18基地塵埃落定，新壽有望與北市府以約45億元以下的金額解約。輝達創辦人暨執行長黃仁勳今（7）日下午搭乘私人飛機旋風抵達台南市，外界關注此次他一天半的行程，是否會與台北市長蔣萬安見面，商討輝達台灣總部的用地問題，對此，黃仁勳明確表示不會，因為此行最重要的目的就是參加台積電（TSMC）明（8）日在新竹所舉辦的運動會。民視財經網 ・ 9 小時前
市場憂AI泡沫 美股早盤走低
（中央社紐約7日綜合外電報導）市場對人工智慧（AI）泡沫的疑慮再起，加上美國就業市場疲弱，以及美國聯邦政府長期關門，美股主要指數今天早盤走低。中央社 ・ 2 小時前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「台塑四寶」機會來了！謝金河點名「這一檔」先翻身
財經中心／李明融報導台股今年在AI熱潮帶動下，股市不斷創下新高紀錄，然而「台塑四寶」近年反而市值從高峰滑落，過去多次對台塑集團提出警訊的財信傳媒董事長謝金河，在臉書以「南亞的新轉捩點」為題發文，表示在AI熱潮與半導體材料供需反轉推動下，南亞科技與南亞電路板雙雙大漲，帶動母公司南亞的潛力重新被市場重估。民視財經網 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 天前
10月營收年增262%！外資大砍刀不留情…單日猛倒這「記憶體指標廠」2.6萬張 提款近40億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日隨美股回落，加權指數開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 14 小時前
繼寶佳狙擊中石化後 老牌銅板資產股中纖也爆5倍量攻漲停 3萬張排隊買
繼寶佳集團狙擊中工（1515）、中石化（1314）後，擁有龐大土地的老牌銅板資產股中纖（1718）今（6）日也爆量攻上漲停板6.94元，成交量不到一小時擁1.1萬張大量，較前一天只有2千餘張成長5倍之多，且有3.3萬張買單排隊等買。它是全台第二大地主農林（2913）大股東，今日大漲引市場側目。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 1 天前
普發1萬元買00878、0050 、0056哪個好？專家推「神組合」：3年有望漲逾3成
普發1萬元怎麼用最划算？大華銀投信今（6）日建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合。像是大華優利高填息30(00918)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）搭配元大台灣50（0050）等，放三年有望漲逾三成。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
全民繳「配息稅」？健保補費新制挨轟/AI族群回神 台積電穩盤台股多頭續強/記憶體扮盤面主秀 旺宏南亞科爆量吸金｜Yahoo財經掃描
美股周三全面收紅，主因美國最高法院對川普關稅政策提出強烈質疑，市場預期部分關稅有望鬆綁，加上ADP就業數據優於預期，激勵買盤回流。道瓊指數上漲0.65%；標普500指數上漲0.37%；那斯達克指數漲0.65%；費半大漲3.02%。美光在DDR5記憶體價格暴漲25%的題材推動下飆漲8.93%，創歷史收盤新高；AMD走揚2.51%，但輝達因成本墊高回跌1.75%，台積電ADR小跌0.14%。特斯拉則於股東會前夕股價強彈4%，再創近期高點。亞股方面同步反彈，日股勁揚671點至50,883點，韓股小漲；港股強勢走揚，陸股小幅走升，整體市場信心回穩。台股今（6）日隨美股走強開高震盪，加權指數終場上漲182.39點收27,899.45點，成交金額5,000.68億元。權王台積電(2330)小漲5元收1465元，鴻海(2317)、廣達(2382)亦有收紅表現。盤面焦點集中在記憶體與高價股族群，旺宏(2337)亮燈漲停、南亞科(2408)上攻至148元、力積電(6770)續漲；高價股信驊(5274)漲停創高、世芯-KY(3661)、創意(3443)同受ASIC題材激勵大漲。整體來看，AI與記憶體雙主軸領軍，多頭氣勢再起。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂潮來了！華邦電飆近60元創歷史高 南亞科奪量價雙冠「這6檔」成飆股...外資驚喊缺貨要到這時
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群全面沸騰，受美光（Micron）隔夜暴漲8.9%激勵，華邦電（2344）6日早盤強勢攻高，股價衝上近60元創下歷史新天價，...FTNN新聞網 ・ 1 天前