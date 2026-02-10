憂ART關稅衝擊飯碗！勞動部明邀6大車廠工會 穩定勞工心聲

勞動部預計明日下午與台灣本田、裕隆、中華、三陽、國瑞、福特六和等6大車廠工會理事長召開內部座談會。（示意圖:shutterstock/達志）

台美簽署台美對等貿易協定（ART）簽署在即，各界關心美國汽車關稅是否調降到零，經濟部已在今日與九大本土車廠座談。勞動部則預計明日下午與台灣本田、裕隆、中華、三陽、國瑞、福特六和等6大車廠工會理事長召開內部座談會。

針對經濟部今日與九大本土車廠座談，勞動部轉述，勞動部長洪申翰會中向汽車業者表達，勞動部自去年起，已經跟基層勞工與工會持續、密切地聯繫，了解汽車業勞工與工會的期待，今日出席經濟部座談會最主要目的，就是把勞方希望「穩定人事、安心工作」的心聲，讓產業的經營階層了解。在產業調適的過程，也應該把勞方的心聲充分考慮進去，讓勞資能夠一起合作，繼續為汽車業貢獻，因應未來的挑戰。

勞動部表示，洪申翰也表達「在產業有挑戰的時候，勞資是一條心的」，勞動部和經濟部很願意促成產業內勞資更多的對話和相互支持，政府也會在各種政策資源上，擴大協助勞資雙方。

勞動部表示，預計在明日下午2時與6大車廠工會理事長召開內部座談會，透過與汽車業勞工充分交換意見，廣泛討論各種可能的跨部會協助措施和資源，盼勞資政一起合作，提升汽車產業與勞工未來的競爭力，以及穩定勞工權益的期待。

