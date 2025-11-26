「憑什麼選台北市長？」 里長批吳怡農：只會發mail、不走基層

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農爭取代表民進黨參選台北市長。（本報資料照片）

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農爭取代表民進黨參選台北市長，近期的「操盤手」搞砸大罷免一說引起黨內外群起砲轟。曾支持大罷免的文山區華興里里長陳峙穎26日直指吳僅「每隔一段時間發一些mail到各里長信箱外」，從來沒看過在基層走動，「憑什麼覺得自己夠格選台北市長？」

陳峙穎表示，2019年初次參選的吳怡農，憑藉高顏值、高學歷、家世背景、清新形象等擄獲不少支持，但選完至今除了搞了個壯闊台灣聯盟，每隔一段時間發一些mail到各里長信箱外，從來沒看過在基層走動，「過去幾年在台北市深耕了什麼？憑什麼參選？」

他更說，論述無比空洞與基層民意脫節的人，參選絕非市民之福，「我在吳怡農身上看到滿滿菁英的傲氣，1個被吹捧造神出來自以為是的權貴！真要服務台北市民，請從基層民代開始選吧！」

