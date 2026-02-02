憑夯曲〈體面〉爆紅！于文文演出突暈倒 緊急送醫治療

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

加拿大華裔女歌手于文文憑藉一首〈體面〉迅速在兩岸三地走紅。昨（1）日晚間于文文受邀到貴州安順市參加商演活動，沒想到在演出中途她卻突然倒地失去意識，嚇壞全場觀眾，隨後被緊急送醫治療。

于文文演出過稱中突然暈倒。（圖／翻攝微博）

根據微博網友分享的影片中，可以發現當于文文在演唱歌曲〈原罪〉身體明顯晃動，有些站不穩，甚至頻繁眨眼，接著她突然轉身蹲下背對觀眾，下秒她就直接暈倒在舞台上，隨即失去意識，讓台下粉絲相當擔心，工作人員見狀立即用擔架將她台下舞台，也叫了救護車將她送到醫院。而在于文文送醫後，由歌手吳克群臨時上台救場演唱2首歌曲。而事後，有粉絲指出，于文文前天剛結束深圳的演出，之後就立即趕到只有2℃的貴州戶外開唱，且于文文曾有低血糖病史，認為應該是因太過勞累，才讓身體不堪負荷。

廣告 廣告

對此，于文文工作室當天晚上透過微博向大家報平安，「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中，感謝大家關心。」貼文一出，粉絲見狀紛紛留言，「一年兩次體檢必須強制她去！不可以再接這種連軸轉的工作」、「看她倒下去那刻心都碎掉了！」更有不少人提醒公司務必照顧好藝人的健康，「麻煩以後照顧好她，多關心一下她身體」、「保護她照顧好她，及時讓粉絲放心，不要有任何危險。」





更多FTNN新聞網報導

男星才剛證實罹患食道癌！突家中暈倒 緊急送醫洗胃

袁惟仁突緊急送醫急救！紀寶如曝好友真實病況 證實他住院中

袁惟仁遭爆身體不適送醫！前妻陸元琪不知情 再發聲：請放過我的孩子

