憑實力單身！小氣男自行腦補的8條女生拜金邏輯

編輯/李明真撰文

妳一定遇過那種男人，口口聲聲說女人太拜金，但細看他的邏輯，妳只會想拍桌大喊：「拜託，這根本是你太小氣吧？」在這些小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報，像是隨時要保護自己那張時常只剩一半餘額的金融卡。妳做什麼都會被貼上「拜金」標籤，但荒謬的是，他心裡8條認定拜金的邏輯，往往比愛情本身還離譜，讓妳毫不遲疑提分手。

在小氣男的世界裡，只要妳花了錢、用了錢、碰到錢，甚至「可能」要花錢，他都會自動啟動防空警報。圖/123RF圖庫

1.買超過350元的鹹酥雞

妳只是想在辛苦工作後吃一點香噴噴的宵夜，買了鹹酥雞超過350元，他立刻露出像股票跌停時的嘴臉，心裡想的不是妳吃得開不開心，而是「妳會吃垮自己」，他腦補妳在策劃財務謀殺。

2.換一瓶超過1千元的保養品

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，乳霜狀的保養品沒有8百1千很難入手。在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。甚至招來質問，「為什麼要買這麼貴？」他完全無法理解保養對女生來說就是日常，更何況，妳自己掏腰包負擔這一切。

廣告 廣告

當妳在換季的時候，換一瓶保養品超過一千元，在妳心裡，這叫做保養皮膚，在他眼裡，妳就像要準備入宮選妃。圖/123RF圖庫

3.每個月做一次美甲

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，他聽了馬上皺眉說：「做這幹嘛？要給誰看。」妳心裡想說，自己每天都會看到，是為了快樂。他卻覺得這一切都是奢侈。

女生每個月的小快樂，就是去做美甲或者是做保養，小氣男聽了馬上皺眉。圖/123RF圖庫

4.過節想要去餐廳吃晚餐

年底節慶到了，像是聖誕節或是跨年，妳提議兩人偶爾去餐廳吃頓不錯的晚餐，感受氣氛也好。妳想在平凡的日子裡，製造點儀式感，他卻覺得妳在暗示他升級成金主爸爸。

5.不小心把盒裝雞蛋放過期

如果妳跟小氣男同居，麻煩可不少，像是家裡面會存放很多食材或物品，有時候一不留神，就放到過期，像是一盒雞蛋或是餅乾泡麵，過期丟掉之後，小氣男友罵妳罵到臭頭。

6.喝超商咖啡

對於上班族來說，傍晚來一杯熱咖啡既能提神，又可以慰勞自己工作辛苦，去超商購買，剛好有個理由可以離開座位去外頭走走，這實在是不能省略的小確幸，但在小氣男眼裡，自己泡濾掛咖啡更省錢。

7.喝手搖杯加料

手搖杯真的是很多女生的小確幸，而且加料咀嚼也會讓人感到口感更豐富，不過，看在小氣男的眼裡，這些舉動都叫做奢侈與浪費。

女生衣櫃裡存放沒穿過的衣服，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足。圖/123RF圖庫

8.買了沒穿的衣服

女生買衣服回家卻沒穿，其實很正常，因為很多時候，女生擁有某些衣服會感到快樂與滿足，也許從來沒有穿過，但就是想要擁有，當然，這看在小氣男的眼裡，會覺得非常不可思議。

結語

這8條荒謬邏輯，加起來足以讓任何女人瞬間透心涼。不是因為妳拜金，而是因為小氣男把「正常生活品質」與「感情投入」都看得像是金融危機的開端。他把自己保護得滴水不漏，卻忘了愛情本來就需要一些付出，有時候不是花錢，而是花心思。妳不是要他養妳，只是希望被重視，然而他卻把錢看得比妳還重要。

這些男人把「小氣」當成人生信仰，把「女人拜金」當成逃避成長的藉口。妳不需要為了這種人解釋、不需要降低期待，更不需要把自己的生活變成他的省錢挑戰賽。妳很正常，而他們，只是便宜。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】