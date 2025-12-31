憑《地母》奪金馬影后！范冰冰終於領獎 雀躍合影導演、出品人

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中國女星范冰冰日前以電影《地母》奪下第62屆金馬影后，但當天遺憾未赴台領獎。導演張吉安今(31)日透露，在2025結束前，行使今年最後一份職司，終於把獎座交到女主角手中了。

張吉安發文表示，金馬62落幕一個多月，《地母》聯合出品人之一的丹斯里陳志遠趁范冰冰昨(30日)晚飛抵馬來西亞，招待他們到府上聚餐慶功，丹斯里說久聞「金馬」大名，第一次看到如此金燦燦、沉甸甸的獎座，笑稱明年馬年還沒到，「金馬」先到他府上來拜年了，祥兆也！

張吉安也透露，在2025結束前，以導演身分來行使今年的最後一份職司，將「最佳女主角」獎座，最終交到女主手中。當下看范冰冰雀躍地捧著「金馬」，隨即想起她跟著劇組下鄉到吉打駐村生活，那些下田、插秧、牽水牛、摘菜、下廚、解降的畫面，但願這部電影明年能繼續巡映到該去的地方，一刀不剪，直呼「歲末感懷，感謝這一年來左提右挈的工作夥伴，以及所有寬大懷物的良善人與事」。

