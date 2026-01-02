憑〈臺大的垃圾〉爆紅！馬愷伶跨年夜推新歌 與阿妹撞期曝心聲

馬愷伶〈臺大的垃圾〉爆紅。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）





新生代創作歌手CClaire馬愷伶曾以自創曲〈臺大的垃圾〉在網路上爆紅，MV短時間內突破20萬次觀看，成為當年度極具代表性的校園創作之一。2025 年馬愷伶登上選秀節目《大學聲 YOUNG VOICE》獲得關注，並在跨年夜推出全新創作單曲〈DON'T fall asleep〉，對生活、對自由、也對自己，發出一聲溫柔卻清醒的呼喊，為2025年畫下句點並迎接2026。

馬愷伶歌曲社群收聽破百萬、風靡香港榜單。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

馬愷伶歌曲社群收聽破百萬、風靡香港榜單。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

廣告 廣告

馬愷伶首度在MV中露臉演出，影像由新銳導演吳諺松與Rudo Studio打造，為繼臺大畢業歌〈臺大的垃圾〉後再度攜手合作之作。相較學生時期帶有青春感與實驗性的創作，本次作品更像是一份「正式以音樂人為職業」的自我宣告，站在鏡頭前，她不再只是聲音的創作者，也開始承擔起被看見、被聚焦的重量，象徵創作身分邁入新的階段。

〈DON'T fall asleep〉延續馬愷伶一貫的創作語彙，揉合爵士樂肌理與慵懶氛圍，發展出屬於她的「慢拍流行」。歌曲誕生於一段介於現實與夢想之間的清醒時刻，生活看似穩定，卻容易在日復一日中逐漸麻木，她以「DON’T fall asleep」提醒自己，不要在安逸裡交出對生活的感受力。

馬愷伶首度露臉拍MV。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

馬愷伶首度露臉拍MV。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

馬愷伶特別選在跨年夜發行，正因為那是一個人們期待時間更新、卻也明白現實不會改變的矛盾節點，這首歌成為送給自己與聽眾的一份溫柔提醒：即使仍走在現實軌道，也別讓自己在生活裡睡著。

馬愷伶新歌〈DON_T fall asleep〉與阿妹新歌同日上架，她曝光興奮心情。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

馬愷伶新歌〈DON_T fall asleep〉與阿妹新歌同日上架，她曝光興奮心情。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

值得一提的是，〈DON'T fall asleep〉恰好與天后張惠妹新歌同日上架，馬愷伶分享：「真的沒想到這麼巧，但我覺得這是一件開心的事，因為代表會有更多人願意聽音樂。」她也自信推薦這首作品，希望陪伴那些仍在生活裡努力、卻不想睡著的人。



【更多東森娛樂報導】

●蔡依林開唱遭質疑「光明會」獻祭！音樂總監親上火線反擊

●破千萬打造8臂女神！蔡依林騎「3層樓高飛馬」甜喊腦公

●台東跨年嗨翻！張惠妹當總導演 玖壹壹春風曝內幕

