憤怒時「發洩or深呼吸」誰有效？研究揭密：它讓人更火大

記者施春美／台北報導

一篇研究指出，發洩情緒，例如拳擊等，並不能有效減少憤怒，還可能讓人更生氣。深呼吸、冥想、瑜伽等才能真的排除怒氣。（圖／114年全國運動會籌備處提供

生活中難免有怒氣，如何健康排解相當重要。一篇研究指出，發洩情緒並不能有效減少憤怒，甚至可能讓人更生氣。相反地，深呼吸、冥想、正念練習或瑜伽等能降低生理喚醒的活動，才能真的排除怒氣。

一項發表於去年《臨床心理學評論》(Clinical Psychology Review) 期刊的研究指出，發洩情緒其實並不能有效減少憤怒，甚至可能讓人更生氣。這項結論來自對154項研究、184個獨立樣本、共1萬189位參與者的綜合分析，徹底挑戰了長久以來關於怒氣管理的通俗觀念。

憤怒時 打沙包、大聲吼叫、跑步其實無效舒緩

憤怒是一種令人不悅的情緒，也是人們最難控制的負面情緒之一。許多人誤以為打沙包、大聲吼叫、或跑步等釋放情緒的行為，可以幫助自己冷靜下來。但此研究發現，這些屬於激發喚醒類的行為，其實對降低憤怒和攻擊行為毫無幫助。相反地，能夠降低生理喚醒的活動，例如深呼吸、冥想、正念練習或瑜伽，才真正有效。

具體來說，這類降溫型活動對降低憤怒的效果「強烈且穩定」，不受參與者的性別、年齡、種族、文化背景、是否有犯罪紀錄、或智能障礙的影響。不論是在團體或個別進行、由數位平台或專業人員帶領、在實驗室或真實生活中操作，效果皆一致明顯。

冷靜最能處理怒氣 放慢呼吸、平靜心神能真正降溫怒火

相較之下，像是運動、打東西、或用力大叫這類提高身體喚醒度的行為，在研究中整體上並不具實質效益，甚至可能加劇情緒。

總結來說，這項研究顯示，處理怒氣最有效的方式不是發洩，而是冷靜。透過放慢呼吸、平靜心神、調整身體狀態，才能真正讓怒火降溫。

