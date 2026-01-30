憤怒鳥、無尾熊、黑面琵鷺…吸管造型藝術特展台南歸仁登場

歸仁文化中心利用大廳空間推出「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁文化中心斥資近2億元改建後，大廳採挑高設計，市府巧妙運用空間，規畫為行動畫廊。今年新春首檔，邀請在地知名的吸管造型藝術家卓永富與曾淑娟夫婦舉辦個展，集結上百件新創作品，琳瑯滿目，尤其龍、毛蟲、蝸牛、蜻蜓、綿羊、大象、無尾熊、長頸鹿、憤怒鳥與黑面琵鷺等動物系列，相當生動，精巧細緻的技法，令人讚賞。

歸仁文化中心「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展，引人入勝。(記者吳俊鋒攝)

歸仁文化中心行動畫廊的「馬年迎春」系列展演，首檔由卓永富夫婦擔綱，推出精彩的吸管藝術，16種造型作品，小巧玲瓏，引人入勝，將持續至下月22日，期間也安排2場共創活動，闔家參與，增添親子樂趣。

歸仁文化中心主任洪琬怡表示，從一系列的展出中，可看到利用吸管做為主要材料的創意技法，結合視覺藝術精彩呈現，簡單到複雜都有，這種形式強調將日常廢棄物，轉化成具有美感的作品，同時也傳達環保意識。

歸仁文化中心「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展，綿羊系列，相當可愛。(記者吳俊鋒攝)

卓永富與曾淑娟也是歸仁文化中心的資深志工，從事吸管藝術已逾25年，一些創作還結合哨子、磁鐵等，成為實用小物，有的以精巧取勝，但風車系列，採用拼接方式，長度可超過1尺半，且結合打包帶編織，展現多元才華。

卓永富提到，隨著時代演進，不僅環保意識抬頭，可當成童玩的作品，安全性也備受重視，因此目前已採用獲食品級檢驗通過的吸管，且轉折處多達56節，是傳統的4倍以上，造型變化更多元，讓藝術層次持續提升。

歸仁文化中心「馬年迎春」特展，首檔為卓永富、曾淑娟夫婦的吸管藝術創作展，綿羊系列，相當可愛。(記者吳俊鋒攝)

卓永富夫婦的黑面琵鷺，包含寫實系列，以及踢足球Q版等，各有看頭；至於憤怒鳥，要以保麗龍球來圈繞，單件用到的吸管，都超過40根，並進行顏色的搭配，力求生動，創作過程很不容易。

卓永富表示，一直在構思造型變化，全新創作從發想到完成，動輒3、4個月之久，要歷經不斷的嘗試、精進，持續修改至滿意後，才會正式推出，每件吸管藝術，過程堪稱嘔心瀝血。

歸仁文化中心邀請卓永富、曾淑娟夫婦舉辦吸管藝術創作展，黑面琵鷺系列相當生動。(記者吳俊鋒攝)

展示的系列吸管藝術中，也有複合媒材的作品，採用乾燥花、貝殼，加上顏料彩繪、胚土塑型，打造出黑面琵鷺的創意壁燈，可當掛畫，居家布置，兼具夜間照明功能。

卓永富夫婦的蜻蜓系列中，還特地再進行生態細分，創作出比較不被注意的「台灣豆娘」，推廣自然保育，也希望孩子們增長見識，讓吸管藝術也兼具寓教的功能。

卓永富、曾淑娟夫婦在歸仁文化中心推出吸管藝術創作展，憤怒鳥系列，生動、有趣。(記者吳俊鋒攝)

