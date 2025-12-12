憨厚形象全毀！李伊庚「露骨對話」流出 粉絲齊喊失望

【緯來新聞網】南韓男演員李伊庚因飾演《和我老公結婚吧》中的反派角色而知名度大增。過去曾是綜藝節目《玩什麼好呢》常駐成員的他，近日捲入一場與德國女子的爭議，導致他退出節目。風波尚未平息，該名女子12日再次在社群媒體公開更多對話內容，指控李伊庚曾發送露骨訊息。

該德國女子分享了與李伊庚在2024年1月的Instagram對話截圖，表示兩人的交流始於她主動表示對方是理想型，並詢問「外國人可以嗎？」李伊庚回應讚賞其韓文表達流利，並詢問居住地。對話中，女子透露自己來自德國，並分享了個人照片。

從貼文曝光的內容來看，李伊庚在看到照片後讚嘆女子外型，並詢問「妳住哪裡？」「德國人都很開放嗎？」等問題。接著，他直接問對方「胸部尺寸多少？」、「我從沒見過E罩杯」，並試圖索取Kakaotalk帳號。女子回應「你猜猜看」，他則回覆「D cup？」，在女子說「再大一點」後，他驚呼：「E cup？我真的沒看過E奶！」



李伊庚一開始否認所有指控，稱所有截圖皆為AI合成。他日前出席高雄的亞洲明星盛典時，曾表示已透過法律途徑追究對方責任，並堅稱會找出對方身分。隨著德國女子再度加碼爆料，並附上經過官方認證帳號的對話紀錄，引發韓國網友熱議，部分粉絲感到失望。



李伊庚過去在節目中形象正面、表現親民，如今與實際私下行為的落差引起輿論關注。對於事件後續，他與所屬經紀公司尚未就最新爆料發表進一步聲明。

