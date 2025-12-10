（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】創立於虎尾的甜點品牌虎珍堂，自2016年由在地青年林進誠以「憨直做憨吉」的精神起家，十年來以憨吉濃濃乳酪等產品屢獲雲林十大伴手禮與國際iTQi大獎，帶領台灣地瓜走向國際。繼本舖與菓寮後，虎珍堂第三間門市「森之院」正式落成，以近百年三合院為基底，象徵品牌在地深耕、憨吉生根的大樹氣象，成為雲林全新文化旅遊亮點。

憨吉森根十年・虎珍堂打造「森之院」，三合院百年老厝文化旅遊亮點。（圖／記者洪佳伶攝）

「森之院」位於虎尾交流道與高鐵站前，由老厝三年修復而成，以「七步詩境」呈現建築、人文與自然的多層次體驗。從入口的虎字甕牆、鐵花柵門，到修舊如舊的百年磚瓦，再到樹親家打造的生態園景、落雨松水池、豬舍改造的休憩空間與親子餵食區，每一步皆串起虎尾在地的歷史情感與生活記憶。園區並精選七件藝術收藏，讓遊客在散步之間感受美學啟蒙。

漫步生態水池木棧道。（圖／記者洪佳伶攝）

延續「一店一特色」的創新理念，森之院推出限定甜品，包含以豆腐為底、搭配地瓜細丁、地瓜圓與蜜芋頭的〈誠興號地瓜豆腐冰〉，以及外酥內潤、結合地瓜香氣與焦糖風味的新作〈虎尾巴〉，為遊客帶來層次豐富的味覺驚喜。園區營運更融入ESG永續理念，設置太陽能供電、熱泵回收系統與冷凝水再利用，落實品牌的環境承諾。

虎珍堂老闆林進誠與虎尾鎮長林嘉弘合影。（圖／記者洪佳伶攝）

虎珍堂老闆林進誠表示，「森之院」不只是門市，更希望成為雲林人返家探親的休憩庭園、遠道旅客的文化新據點，以及在地鄉親的生活場景。品牌期盼以視覺、味覺與土地情感交織的體驗，讓上一個世紀的自然純真與台灣價值，持續陪伴下一個百年。

虎珍堂第三家門市「森之院」今日盛大開幕，虎珍堂老闆林進誠致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

虎珍堂第三家門市「森之院」今日盛大開幕，現場匯聚眾多嘉賓，包括立法委員張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘以及文化觀光處長陳璧君、議員黃美瑤、議員王鈺齊等人等人，共同見證這一重要時刻。（圖／記者洪佳伶攝）

虎珍堂第三家門市「森之院」今日盛大開幕，現場匯聚眾多嘉賓，共同見證這一重要時刻。（圖／記者洪佳伶攝）

虎珍堂第三家門市「森之院」今日盛大開幕，現場匯聚眾多嘉賓，共同見證這一重要時刻。（圖／記者洪佳伶攝）

虎珍堂第三家門市「森之院」。（圖／記者洪佳伶攝）

半露天舊豬圈，整修為休憩用餐區。（圖／記者洪佳伶攝）

園區外圍規劃小羊、小馬餵食區。（圖／記者洪佳伶攝）