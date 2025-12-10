憨吉森根 創生地瓜森之院 提供全齡休憩庭園院落

憨吉森根，創生地瓜森之院開幕，提供全齡休憩庭園院落。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣口湖囝仔林進誠秉持對家鄉的熱愛及農產的熱衷，研發以創生地瓜為食材，生產「憨吉精品」建立虎珍堂品牌，歷經十年寒暑，產品不僅連續入選獲得雲林十大伴手禮，十日坐落虎尾交流道旁、高鐵站前，八百坪全齡式休閒田園舉行第三門市開幕，提供民眾最佳紓壓放鬆休憩站。

憨吉森根，創生地瓜森之院開幕，提供全齡休憩庭園院落。（記者陳正芬攝）

立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘、多位議員及文觀處長陳璧君等人，連袂為虎珍堂第三門市「森之院」庭園院落揭幕。

六年級生的林進誠說，在鄉下長大，秉持庄腳囝仔惜情、念舊傻勁，甚至自己不是烘焙師，一頭鑽進食品研發製做各式甜品，食材主角則是地瓜，二○一六年在虎尾開第一家店，歷經十年寒暑兢兢業業，不僅讓產品連續榮獲雲林十大伴手禮，亦獲得iTQi等國際大獎，讓台灣「憨吉」站上國際。

林進誠說，前兩間店空間較不足，三年前尋覓現址八百坪的百年三合院，主要距離國道和高鐵站僅需三分鐘；保留三合院樣貌，進一步規劃、修復並加入創生、禪風，為出外打拼、節慶返家的雲林子弟和全國遊客，打造一處便利行車往來，可以悠哉散步、品味藝術人文、餵養錦鯉、仿日用餐環境的庭園院落，提供全齡式休憩紓壓能量療癒場域。