憲光二村主題市集 懷舊氛圍滿溢

記者謝承宏／綜合報導

憲兵指揮部昨日配合桃園市政府文化局，於憲光二村眷村文化園區舉辦「憲定美好，榮光復刻」憲兵節系列活動，現場結合市集、音樂表演與國軍人才招募攤位，吸引不少民眾走進眷村巷弄，在懷舊氛圍中感受憲兵部隊守護家園的精神與榮耀。

裝備陳展體驗 深化全民國防

「憲定美好，榮光復刻」活動由憲兵指揮部、憲兵202指揮部、憲兵205指揮部、海軍陸戰隊陸戰66旅、陸軍飛彈光電基地勤務廠及53工兵群等單位共同參與，透過裝備展示與互動體驗拉近軍民距離。現場除設置任務解說與拍照點，也安排多項體驗區，讓民眾更貼近了解部隊訓練與勤務特性。

裝備陳展與活動體驗方面，憲兵快反連安排「印地安挑戰者」重型機車陳展，並開放民眾近距離合影；體驗區則提供紅隼反裝甲火箭模擬器操作體驗，在官兵引導與安全說明下，讓民眾認識裝備基本操作流程與注意事項。今年也首度推出「我是神槍手」槍枝模型分解體驗，由專業官兵示範講解，帶領民眾了解武器維保所需的細節與專注，深化全民國防教育。

此外，園區同時設置期間限定「臨時郵局」，推出2025憲兵節紀念郵戳，民眾可在現場寄出具收藏價值的專屬明信片，將活動紀念透過郵件傳遞到城市各個角落，也為憲兵節系列活動增添儀式感與溫度。

憲光二村眷村文化園區「憲定美好，榮光復刻」憲兵節系列活動昨日開幕，共同歡慶憲兵節。（憲指部提供）

民眾體驗紅隼反裝甲火箭模擬器操作。（憲指部提供）