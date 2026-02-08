憲光二村用一桌團圓飯 替春節按下開始鍵
記者陳華興／桃園報導
春節不一定要從倒數開始，也可以從一桌團圓飯慢慢展開。桃園市龜山區憲光二村眷村文化園區於二月七日晚間舉辦「《風華再憲：歲月入菜》憲光十全團圓宴」活動，以熟悉的眷村家常菜，為園區春節系列活動揭開溫暖序幕。
本次團圓宴作為春節文化策劃的起點，結合飲食、走讀、市集與體驗活動，邀請民眾放慢腳步，重新感受節慶原有的生活節奏。十道年菜皆源自園區歷年田野調查與眷戶訪談成果，整理出多個家庭共同記憶中的眷村味。統籌主廚表示，這些料理並非個人招牌菜色，而是許多人生活中熟悉的滋味，承載著世代共享的飲食記憶。
桃園市政府文化局表示，眷村文化的核心不僅體現在建築保存，更存在於日常生活與人際互動之中。透過「歲月入菜」的策劃概念，將文化元素轉化為可被體驗的生活情境，讓文化自然融入日常；並期盼園區透過階段性、持續性的活動推動，深化文化內涵，強化民眾對眷村文化的認同與連結。
以團圓宴為起點，憲光二村春節系列活動將陸續展開。春節期間自農曆初三至初六，推出「走春、寫福、迎財、開工補給」主題活動，規劃多項適合闔家參與的互動活動，邀請民眾攜家帶眷走春體驗，在園區中共享春節氛圍。另自即日起至三月八日同步辦理「五路財神闖關活動」，以眷村早年常見的糧票為意象，設計生活補給關卡，作為串聯春節檔期的重要互動亮點。
文化局期盼，憲光二村能成為民眾在春節期間駐足停留、反覆走訪的文化場域，讓春節不只是短暫的熱鬧，而是一段可被回味、被記憶的生活經驗。從一桌團圓飯開始，在憲光二村，把年慢慢過完整。
