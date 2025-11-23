即時中心／黃于庭報導

憲兵驚傳離譜咬人事件！有名任職於陸軍六軍團憲兵連的楊姓中尉副連長，因不滿下屬業務疏失，且多次責問未果，竟轉而將怒氣發洩在另名徐姓女下士身上，狂咬對方7至8口。案經桃園地院審理，考量楊男犯後態度良好，雙方也達成和解，判處判拘40天並予以緩刑2年。

據悉，楊男年近30歲、專業軍官班第107之1梯結訓，2023年1月至7月間任職於桃園中壢龍勝營區，並擔任憲兵連中尉副連長。同年5月29日下午近5時，楊男正在業務辦公室督導人事業務，不滿黃姓下士處理疏失，且責問均未獲得回應而情緒失控，竟將怒火發洩在負責警務及調度人事的徐姓女下士身上。

廣告 廣告

楊男張口狂咬徐女左手臂，共計7至8處傷痕，造成對方出現挫傷、瘀青。雖徐女事後未提告，但她不甘受辱正式提出申訴，全案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦，楊男也於同年遭勒退。

檢方起訴提到，楊男身為憲兵單位軍官，服役已長達6年，本應奉公守紀、廉潔自持，執勤時更應兼顧軍心士氣、維護人民權益；然而，長年受國家長年栽培的他，卻利用職務權勢對同袍施暴，嚴重損害國軍尊嚴及形象、破壞軍紀，更有損軍官領導統御。不過楊男犯後態度良好，坦承犯行且與徐女達成和解，建請法院量處適當之刑。

法院審理認為，楊男身為六軍團憲兵連中尉副連長，依法屬公務員、具法定職務權限，徐女則為其部屬，雙方上下服從關係明確。楊男因不滿他人業務疏失，且責問未獲得回應，竟轉而遷怒無辜下屬，借職務權力咬傷徐女手臂，明顯侵害身體健康法益，行為實屬不當。

考量楊男案發後始終坦承犯行、態度良好，且與被害人達成和解並獲原諒；另因其退伍後從事水電工作，維持家計經濟壓力不小。法院綜合犯罪動機、手段、素行、被害人傷勢等，判處拘役40日，並宣告緩刑2年。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／憲兵副連長太離譜！業務出包竟遷怒「狂咬女下士8口」 判決出爐

更多民視新聞報導

最新／基隆調和街疑宮廟氣爆！近9旬男「臟器外露」送醫搶救不治

民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖

中國又想威嚇日本？共軍今起連兩週渤海黃海執行軍事任務

