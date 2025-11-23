憲兵副連長太離譜！業務出包竟遷怒「狂咬女下士8口」 判決出爐
即時中心／黃于庭報導
憲兵驚傳離譜咬人事件！有名任職於陸軍六軍團憲兵連的楊姓中尉副連長，因不滿下屬業務疏失，且多次責問未果，竟轉而將怒氣發洩在另名徐姓女下士身上，狂咬對方7至8口。案經桃園地院審理，考量楊男犯後態度良好，雙方也達成和解，判處判拘40天並予以緩刑2年。
據悉，楊男年近30歲、專業軍官班第107之1梯結訓，2023年1月至7月間任職於桃園中壢龍勝營區，並擔任憲兵連中尉副連長。同年5月29日下午近5時，楊男正在業務辦公室督導人事業務，不滿黃姓下士處理疏失，且責問均未獲得回應而情緒失控，竟將怒火發洩在負責警務及調度人事的徐姓女下士身上。
楊男張口狂咬徐女左手臂，共計7至8處傷痕，造成對方出現挫傷、瘀青。雖徐女事後未提告，但她不甘受辱正式提出申訴，全案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦，楊男也於同年遭勒退。
檢方起訴提到，楊男身為憲兵單位軍官，服役已長達6年，本應奉公守紀、廉潔自持，執勤時更應兼顧軍心士氣、維護人民權益；然而，長年受國家長年栽培的他，卻利用職務權勢對同袍施暴，嚴重損害國軍尊嚴及形象、破壞軍紀，更有損軍官領導統御。不過楊男犯後態度良好，坦承犯行且與徐女達成和解，建請法院量處適當之刑。
法院審理認為，楊男身為六軍團憲兵連中尉副連長，依法屬公務員、具法定職務權限，徐女則為其部屬，雙方上下服從關係明確。楊男因不滿他人業務疏失，且責問未獲得回應，竟轉而遷怒無辜下屬，借職務權力咬傷徐女手臂，明顯侵害身體健康法益，行為實屬不當。
考量楊男案發後始終坦承犯行、態度良好，且與被害人達成和解並獲原諒；另因其退伍後從事水電工作，維持家計經濟壓力不小。法院綜合犯罪動機、手段、素行、被害人傷勢等，判處拘役40日，並宣告緩刑2年。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／憲兵副連長太離譜！業務出包竟遷怒「狂咬女下士8口」 判決出爐
更多民視新聞報導
最新／基隆調和街疑宮廟氣爆！近9旬男「臟器外露」送醫搶救不治
民進黨確定派「他」選宜蘭縣長！賴清德大讚：專業、正派、溫暖
中國又想威嚇日本？共軍今起連兩週渤海黃海執行軍事任務
其他人也在看
桃園憲兵副連長暴走咬女下士7、8口！判決下場曝
桃園憲兵副連長暴走咬女下士7、8口！判決下場曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前
影/直擊！樹林火車站30歲男從月台闖入軌道 最重罰5萬
今（23）日上午約9時，新北市樹林火車站發生一起男子闖入鐵軌事件。當時正值列車停靠尖峰時段，站務人員在月台巡視時，發現一名30歲左右男子持票進入月台後，未依班次候車，反而走向月台尾端並跳入軌道。中天新聞網 ・ 15 小時前
眼鏡行老闆社群留言性羞辱黃捷 結果呢結果呢？判有罪下場曝
即時中心／徐子為報導高雄某眼鏡行業者今年4月21日晚間在社群上留言，嘲諷民進黨籍高雄立委黃捷「我真懷疑黃捷以前小的時候有被老兵OOOO過，所以他才會這麼恨國民黨」，被黃捷提告公然侮辱，高雄地院法官認定業者此舉構成侮辱，考量黃捷未與他和解，處拘役10天，得易科罰金。民視 ・ 13 小時前
同事看上室友！他出招教「下藥」遭重判
同事看上室友！他出招教「下藥」遭重判EBC東森新聞 ・ 11 小時前
最新鑑識！翁自點火藥炸廟不治！爆裂物是純「連珠炮」
持續追蹤這起炸廟事件，不只廟方很納悶，就連他鄰居也無法理解，不過退休前在金山當捕漁，接觸過當地獨有的「蹦火仔船」(唸台語)，也當過爆破兵，這些背景是否跟意外有關聯，檢警也在查，尤其獨家監視器拍下老翁生前騎車畫面，但明明到萬安堂車程只要五分鐘，卻是過了一個小時後，才發生爆炸事件，這中間他到底做了什麼，也是追查重點！ #炸廟事件#連珠炮#追查東森新聞影音 ・ 13 小時前
知名溫泉大違建2／遭控年營業額上億漏開發票還拗員工 皇池負責人雄厚背景曝光
號稱北台灣最大的溫泉業者皇池，遭控會館許多設施都是違建，25年來經39次檢舉查報，至今仍屹立不搖。記者實地走訪皇池溫泉會館，發現一館的大眾池、餐廳、湯屋等設施，皆全數營運中，但三館的營業項目略有變動，業者以「場地限制」為由，將原本的女湯浴場改為男湯，要求女性客人改至一館消費，可能是為了避人耳目，刻意縮小營業規模。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
蘇巧慧可望11/26獲徵召選新北市長 競選幕僚年輕化
（中央社記者王鴻國新北23日電）民進黨立委蘇巧慧日前獲黨中央選對會建議徵召，依黨內流程，可望於26日獲正式徵召參選新北市長。據了解，競選幕僚年輕化，年齡都在30歲上下，早已著手選戰部署。中央社 ・ 11 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
媽媽癡戀男老師！狂傳露骨訊息 他封鎖不完超崩潰
媽媽癡戀男老師！狂傳露骨訊息 他封鎖不完超崩潰EBC東森新聞 ・ 10 小時前
強調自己會是「最後一個踏上中國的台灣人」 王世堅親曝赴中「3＋1」條件
即時中心／梁博超報導日前有中國音樂創作者以民進黨立委王世堅過去在台北市議會的質詢詞「沒出息」、「從從容容」、「游刃有餘」等改編成歌曲，在兩岸引發熱潮；然而網路上卻出現許多關於王世堅的不實影片，稱其低調赴中。對此，王世堅澄清他並未使用抖音及YouTube，「人一直都在台灣，沒有去中國的計畫」；昨（23）日受訪時更強調，若能達成「3+1條件」，他才有可能去中國交流，「我王世堅會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。民視 ・ 48 分鐘前
不是瑜珈、太極！新研究揭「它」最能治腰痛：4週就見效
現代人普遍有腰痠背痛的困擾。醫師張家銘表示，這不只是老化造成，而是現代生活方式造成久坐、不活動、深層核心肌群幾乎「關機」，坐姿歪斜、再加上壓力、睡不好，整個脊椎支撐系統就開始出問題。而最先出狀況的地方，往往就是下背。最新研究發現，最能改善腰通的運動就是皮拉提斯，而且只要4~12週就見效。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／洛磯24歲新秀醒著切除腦瘤 「因為我可以承受這一切」鼓舞眾人
在剛結束的秋季聯盟出賽17場敲出12支安打、打回7分打點，洛磯24歲新秀威墨（Braylen Wimmer）卻在11月2日和隊友前往球場時發生癲癇，18天後動刀切除腦瘤，奇妙的是，威墨是在清醒的狀態下接受手術。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
青少年偏頭痛非壓力惹禍！飲食習慣恐成隱藏地雷 醫示警：冬季好發
在青少年中，偏頭痛常被誤解為壓力過大所致，但實際上，這種疼痛並非僅僅由心理因素引起。奇美醫療財團法人奇美醫院神經內科主任楊浚銘指出，偏頭痛在青少年中並不罕見，且其症狀可能與成人有所不同。15歲的林姓女eNews ・ 9 小時前
立可白蓋子上「小圓圈」有特殊用途？業者曝正解 很多人不知道
立可白可以說是學生必備文具之一，能將原子筆寫出來的錯字，用白色顏料蓋過去，等到乾了之後就可以重新書寫。而立可白的蓋子上有一個小圓圈，很多人不知道有什麼用，其實台灣文具商過去曾解釋，該設計可以清除筆尖上乾掉的立可白修正液。中時新聞網 ・ 1 天前
女子過海關 裙內竟藏「229隻活魚」想走私！當場被抓獲
中國廣東深圳南邊臨著香港北區羅湖，日前羅湖海關在一名女子想要入境的時候，發現牠的蓬鬆的裙內吊著兩個大塑膠袋，袋子裡面竟然是活生生的鮮魚，而且還有229條之多！雖然女子假裝鎮定的過海關，但還是被抓到了，闖關失敗。鏡報 ・ 16 小時前
柯佳嬿結婚8年認為「戀愛黏在一起」有毒！曝心聲：親密關係需適當距離
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》昨（21日）舉行《如果我不曾見過太陽》「聖誕約定同樂會」，邀請主演群與粉絲玩互動問答遊戲，現場氣氛熱烈，今（22日）也釋出二部曲主預告，柯佳嬿飾演的神秘視障女子「夏天晴」將扮演故事關鍵角色，為何她手上有著與江曉彤（李沐 飾）同樣的蝴蝶刺青？重重謎團將隨劇情推演一一揭曉。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
七旬港籍婦吃饗食天堂疑異物哽塞 無呼吸心跳送醫
七旬港籍婦吃饗食天堂疑異物哽塞 無呼吸心跳送醫EBC東森新聞 ・ 1 小時前
公園驚遇隨機攻擊！單車男衝撞女騎士 持美工刀喊「要殺人」
公園疑出現隨機攻擊！台中一名朱姓女子報警表示，今（11/23）上午在豐原翁明公園遇見一名年約50歲的男子，蓄意衝撞機車，她要求對方留下處理，竟遭揮拳相向，男子甚至拿出美工刀，嗆聲要殺人。警方抵達現場時，男子已經離去，正全力追查中。太報 ・ 13 小時前
又見行人地獄 翁過馬路遭撞飛
記者陳金龍∕台中報導 台中市西屯區台灣大道三段二十三日清晨發生行人車禍…中華日報 ・ 12 小時前
美歐烏高層日內瓦協商 川普再控烏克蘭不知感恩
（中央社日內瓦23日綜合外電報導）美國、歐洲與烏克蘭高層今天在瑞士日內瓦展開會談，討論川普政府提出的28點俄烏和平計畫，美國總統川普再次指控烏克蘭不知感恩。中央社 ・ 10 小時前